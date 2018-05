Apple e Google contro le politiche ambientali USA

Google quest’anno pagherà ad Apple di meno per spingere il suo motore di ricerca : Alphabet, l'azienda "madre" di Google, ha dichiarato che i costi di acquisizione del traffico dovrebbero diminuire nel 2018, inclusi i pagamenti per Apple L'articolo Google quest’anno pagherà ad Apple di meno per spingere il suo motore di ricerca proviene da TuttoAndroid.

I migliori smartphone Samsung - Google e Apple monetizzano di più nei giochi : Secondo uno studio condotto da DeltaDNA, gli ultimi smartphone Apple, Google e Samsung raggiungono più alti livelli di monetizzazione rispetto ad altri modelli

dopo facebook e google - anche Apple prova a dare il colpo di grazia agli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

Il capo dell’Intelligenza Artificiale di Google è passato ad Apple : Apple ha assunto John Giannandrea, il capo della Search e della divisione Intelligenza Artificiale di Google. Negli ultimi otto anni Giannandrea ha supervisionato l’integrazione delle funzioni AI nella maggior parte dei prodotti di Big G e ha contribuito in prima persona alla trasformazione dell’azienda in un gigante dell’innovazione nel campo del ...

Alla Silicon Valley gli esperti vanno a ruba. Apple ingaggia ex di Google : E' una battaglia a colpi di offerte di lavoro ai ricercatori più promettenti nella Silicon Valley , dove accade spesso di trovare un esperto che trasloca da una società all'altra, cedendo al miglior ...

Amazon scavalca Google in valore di mercato - seconda dopo Apple : Amazon batte Alphabet, la holding a cui fa capo Google, e diventa ufficialmente la seconda società quotata in Borsa che vale di più al mondo, dietro Apple.

I segreti dietro il successo di Amazon - Apple - Facebook e Google : Pubblichiamo di seguito un estratto del libro The Four: I padroni di Scott Galloway, edito da Hoepli. Il volume indaga le ragioni del potere e del successo dei cosiddetti Quattro Cavalieri, ossia Amazon, Apple, Facebook e Google. ———————————————- Il framework delle parti anatomiche – cervello, cuore, genitali – ha molto a che fare con lo straordinario ...

Nuovo update su Google Play per l'app Apple Music : Grazie a questa applicazione, chi ha attivato il servizio Apple Music , prova gratuita di 3 mesi, costo successivo 9,99' al mese, può ascoltare i brani in streaming, gestire le Playlist, accedere ...

Google e Apple accusate in Francia di "pratiche commerciali scorrette" : Google e Apple sono state accusate dal ministro francese dell'Economia e delle Finanze di "pratiche commerciali scorrette" riguardanti i due store per le applicazioni, rispettivamente Google Play Store e App Store.

Pratiche commerciali sleali - la Francia fa causa a Google e Apple : ... Google Play è un ottimo strumento per gli sviluppatori Europei di app, piccoli e grandi, inclusi molti in Francia, per distribuire le loro app a persone di tutto il mondo. Abbiamo collaborato con la ...

Francia citerà in giudizio Google e Apple per pratiche scorrette : In difesa della start-up francesi ' Credo in un'economia fondata sulla giustizia - ha detto Le Maire - e mi appresto quindi a citare in giudizio Google e Apple al tribunale del commercio di Parigi ...