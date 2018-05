Anziano con Alzheimer scomparso nel Parmense | 4 giorni di ricerche nella zona di Neviano

Milano - Anziano aggredito ancora in coma : gip convalida fermo dell’aggressore : È stato convalidato il fermo di Chester Caldararu, il romeno di 29 anni che venerdì scorso ha colpito con due pugni un anziano davanti al suo portone in via Valtorta, a Milano, per rapinarlo dell’orologio e dei contanti che aveva in tasca. Il gip ha disposto il carcere per l’uomo che ha già diversi precedenti per rapina e uno per lesioni. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno preso nella notte tra sabato e domenica nel suo ...

Vercelli : derubarono Anziano - condannati i badanti : Cinque condanne e due assoluzioni: si è chiuso con questa sentenza il processo ai due badanti, e alle altre cinque persone , parenti, conoscenti e un medico, quest'ultimo accusato da ultimo di ...

La ladra era la dottoressa : visite a domicilio con furto a casa dell’Anziano : La donna, fingendo di agire con scrupolo, si recava a casa dell'uomo ma lo alleggeriva dei contanti. Incastrata da una telecamera piazzata dai carabinieri ai quali la famiglia dell'uomo si era rivolta.Continua a leggere

Visita medica con furto - dottoressa dell'Asl deruba l'Anziano paziente : I carabinieri di Torino hanno arrestato per furto aggravato un medico di base 61enne bloccata subito dopo aver rubato 115 euro a casa di un paziente di 85 anni, dove si era recata per una Visita ...

Foggia - tragedia alla Corsa dei buoi di Chieuti. Anziano muore travolto da un cavallo fuori controllo : Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale sulla morte di un uomo di 78 anni, avvenuta ieri durante la tradizionale Corsa dei buoi che si svolge ogni anno a Chieuti, in provincia di Foggia. L’Anziano stava assistendo alla manifestazione quando è stato travolto prima da un cavallo lanciato ad alta velocità e che, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete, aveva disarcionato il cavaliere. La ...

Giustiziato a 83 anni - è il detenuto più Anziano condannato a morte Video : La dichiarazione di morte è arrivata ieri sera alle 20 e 42, ora locale, le 3 e 42 in Italia, dopo che il detenuto è stato sottoposto a un'iniezione letale nel #carcere di Atmore, in #Alabama. Da morto, detiene un tristissimo e macabro primato Walter Leroy Moody Jr., 83 anni. Era in attesa dell'esecuzione della sua condanna a morte dal 1989 quando fu catturato per aver ucciso un giudice federale, Robert Vance. Ora, nella storia del crimine, è il ...

Strangola la moglie con il cavo della stampante : Anziano condannato a 14 anni : Il fatto accadde nel febbraio 2017 in una frazione di Porto Santo Stefano (Grosseto). L'uomo, 71enne pensionato ex dipendente dell'ospedale di Orbetello, aveva ucciso la donna al culmine di una lite.Continua a leggere

Vuotarono il conto a un Anziano vercellese : chieste sette condanne per il "gruppo dei badanti" : sette richieste di condanna per un ammontare complessivo superiore ai 15 anni di carcere. E' la richiesta con la quale il pubblico ministero Andrea Bronsino ha concluso la requisitoria contro gli ...

Presentazione del progetto di risanamento conservativo del Collegio CalasAnziano : Avvicinandosi al 400° anniversario dalla sua fondazione nel 1621, a Carcare, è pronto il progetto di restauro e risanamento conservativo del Collegio Calsanziano delle Scuole Pie. Stiamo parlando di ...