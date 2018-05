Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Un incidente pesante e che non ci voleva! 20 punti gettati alle ortiche” : Andrea Dovizioso mastica decisamente amaro dopo l’incredibile incidente che lo ha fatto fuori dal Gran Premo di Spagna della MotoGP. Il forlivese, infatti, vede Marc Marquez soffiargli la vetta della classifica iridata e, non solo, lo vede scappare a +24 in un colpo solo. Una domenica assolutamente negativa per il ducatista che, ovviamente, non gira attorno a quanto successo. “Non ci voleva! – ammette Dovizioso ai microfoni di ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze su Maverick Vinales, 23 su Andrea Iannone e 24 su Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è addirittura a 30. Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso può puntare al podio a Jerez? Le Honda sembrano imprendibili : “Sono molto felice, perché quando fai il turno 2 di ieri e stamattina fai così fatica, tutto si complica. Ma siamo riusciti a venirne fuori e sono molto contento che siamo riusciti a migliorare la situazione. Io cerco sempre di non cambiare la carena nel corso del weekend, ma in certe situazioni è necessario, come è successo ad Austin ed è successo anche qui. Non me l’aspettavo, ma abbiamo analizzato tutto e sembrava chiaro che la ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Abbiamo fatto uno step in avanti. Possiamo anche pensare al podio” : Andrea Dovizioso partirà dall’ottava posizione nel GP di Spagna di domani. Il forlivese si è detto comunque soddisfatto della sua qualifica. “Sono contento dello step che abbiamo fatto“, ha dichiarato a Sky Sport MotoGP. “Stamattina non avevo margine. A me non piace giocare con la carena degli altri anni, cerco di evitarlo. Ma lo step che abbiamo fatto, in queste piste particolari come ad Austin, è buono. Ci siamo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez inarrestabile nelle FP3. 7° Valentino Rossi - Andrea Dovizioso costretto alla Q1! : Marc Marquez continua a dominare, Suzuki in crescita esponenziale, arranca la Yamaha, in crisi Andrea Dovizioso. Questo, in estrema sintesi, l’esito delle prove libere 3 della MotoGP nel GP di Spagna a Jerez. A fare la differenza, ancora una volta, è una Honda che in questo momento appare una spanna sopra la concorrenza. Marquez, completamente a suo agio con la moto giapponese, fa il bello ed il cattivo tempo, risultando imprendibile sia ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica e risultati FP3 - i qualificati alla Q2. Marquez in testa - Valentino Rossi settimo - Andrea Dovizioso 11° : Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nel terzo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’iridato della Honda ha stampato un ottimo 1:37.702 con il quale ha distaccato di 2 decimi Cal Crtuchlow e il buon Andrea Iannone. Valentino Rossi settimo a sei decimi preceduto anche da Zarco, da un redivivo Lorenzo e da Miller. Top ten completata da Pedrosa, Petrucci e Rins. Andrea Dovizioso è soltanto ...

MotoGP 2018 - GP di Spagna - Andrea Dovizioso vede positivo : 'Vicini ai primi' : La certezza dopo i primi due turni di libere del GP di Spagna è la Honda, come da pronostico nella zona alta dei tempi. Crutchlow è il migliore davanti a Pedrosa, quinto Marquez. "Sembrano molto in ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Non male - il distacco è buono. Me le Honda sono in forma. Lavoriamo sulla gestione” : Andrea Dovizioso ha chiuso al comando il primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018 mentre ha sofferto un po’ di più nella seconda sessione. Il forlivese della Ducati ha comunque dato importanti segnali sul tracciato di Jerez de la Frontera e vuole dire la sua nel weekend. Queste le dichiarazioni che il leader del Mondiale ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Il distacco è buono perché ho fatto degli errori che non ho ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tornano in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Altri 45 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up delle proprie moto e prendere ulteriore confidenza con il tracciato di Jerez de la Frontera in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domani. Nel primo turno disputato questa mattina, Andrea Dovizioso ha piazzato il miglior tempo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso ha rifiutato due offerte di Ducati? Richiesti 7 milioni di euro all’anno : Andrea Dovizioso avrebbe rifiutato due offerte di Ducati per il rinnovo di contratto. Questa è l’indiscrezione riportata da Gazzetta dello Sport che parla di due rilanci da parte del team di Borgo Panigale: il primo da 4 milioni di euro a stagione (contro gli attuali 3) avanzato in Texas in occasione della gara di due settimane fa, il secondo di 5 milioni di euro respinto in questi giorni che precedono il GP di Spagna. Il vicecampione del ...