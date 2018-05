ANDREA BOCELLI L’impegno della sua fondazione e la ricostruzione della scuola di Sarnano

Terremoto - scuola ricostruita a tempo di record grazie ad ANDREA Bocelli : Una scuola ricostruita a tempo di record . Con i fondi raccolti (anche) durante uno show televisivo. Andrea Bocelli non è uno che che parla a caso. A settembre aveva annunciato che La Celebrity Fight Night of Italy, ossia il suo concerto recital al Colosseo trasmesso su Raiuno, sarebbe servito a rimettere a nuovo la scuola media Giacomo Leopardi di Sarnano, nel maceratese graffiato dal Terremoto . Detto, fatto. Ieri a Sarnano c"è stata ...

Anche Renato Zero a Sarnano per l’inaugurazione della nuova scuola finanziata dalla ANDREA BOCELLI Foundation : Renato Zero a Sarnano partecipa all'inaugurazione della nuova scuola Giacomo Leopardi finanziata dalla Andrea Bocelli Foundation. La struttura sorge sulle macerie del vecchio edificio, andato distrutto dopo il sisma del 2016. La campanella della scuola ha suonato alle ore 15 del 2 maggio, alla presenza di diversi volti del mondo dello spettacolo. Con il suono della campanella partiranno i lavori della scuola che Andrea Bocelli ha voluto ...