Amici 2018 | eliminati quinta puntata | ecco chi è stato fatto fuori

Amici 2018 anticipazioni - Matteo Cazzato senza contratto discografico : stasera se ne parla in puntata? : Ieri abbiamo appreso una dura realtà ad Amici 2018: Matteo Cazzato non ha ricevuto nessun contratto discografico, le anticipazioni non potevano prepararci a questo. Il cantante salentino ha avuto un percorso complicato nella scuola di Maria De Filippi, è entrato con una band, i Black Soul Trio, e ha proseguito poi come solista, quando gli è stato chiesto di farlo; è arrivato al Serale appoggiato solo da Giusy Ferreri, nella scuola perché al ...

Amici 2018-2019 professori : Stefano De Martino entra nel cast? : Novità in arrivo tra i professori di Amici 2018-2019? Le anticipazioni su tutti gli insegnanti nascondono una sorpresa, anzi una maxi sorpresa! Tra i pochi concorrenti che sono passati nella scuola di Maria De Filippi e che ci sono rimasti negli anni c'è Stefano De Martino, che ha cominciato come concorrente e potrebbe fare il prossimo anno il salto di qualità: il suo rapporto con Amici di Maria De Filippi si farà ancora più stretto, se le voci ...

Amici 17 – Il Serale – Quinta puntata del 5 maggio 2018 – Ospiti : Elisa e Arisa. Eliminati. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Quinta puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Quinta puntata del ...

Giuseppe - chi è il bambino che canta con Ermal Meta/ Video - Amici 2018 : "Ha solo 8 anni e un gran coraggio" : Chi è Giuseppe, il bambino che canta con Ermal Meta sul palco di Amici 17? Il piccolo fan del cantante ha già cantato con lui al Forum di Assago(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:22:00 GMT)

Amici 2018 Serale - eliminati in 4 : fuori Valentina - Matteo - Zic e Luca : Amici 17: nel quinto Serale eliminati Valentina, Matteo, Zic e Luca Amara sorpresa per i telespettatori di Amici 17. Sabato 5 maggio, nel corso del quinto Serale, sono stati eliminati quattro concorrenti: due cantanti e due ballerini. Si tratta di Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi (della Squadra Bianca) e di Matteo Cazzato e Zic (Lorenzo […] L'articolo Amici 2018 Serale, eliminati in 4: fuori Valentina, Matteo, Zic e Luca proviene da ...

