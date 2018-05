Amici 17 | Zic contro Alessandra Celentano | le scuse della mamma del cantante

Amici SERALE 2018/ Eliminazioni messe in discussione : Zic e Matteo fuori - i web in rivolta (quinta puntata) : Andiamo a rivivere i momenti salienti della quinta puntata di AMICI 2018. Ecco gli eliminati e il resoconto completo. Valentina, Matteo, Zic e Luca ai saluti. Irama vincitore. (Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:18:00 GMT)

Amici 17 quinta puntata 5 maggio 2018 : eliminati Valentina - Luca - Zic - Matteo : [live_placement]Amici 17 quinta puntata 5 maggio 2018: anticipazioniprosegui la letturaAmici 17 quinta puntata 5 maggio 2018: eliminati Valentina, Luca, Zic, Matteo pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2018 01:27.

Amici Serale 2018 - Eliminati Valentina - Matteo - Zic e Luca/ vincitore Irama della quinta puntata : Amici Serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sun, 06 May 2018 00:29:00 GMT)

DIRETTA - Amici 17 : Valentina - Matteo - Zic e Luca abbandonano il programma Video : Stasera quinto appuntamento con il serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi. Tante le novita', a partire da alcuni cambiamenti nel meccanismo della gara. Infatti, ci sara' una doppia fase eliminatoria. Da parte della produzione è stata presa questa scelta, visto che nelle ultime due puntate nessun concorrente ha abbandonato il programma [Video]. Cambiamenti anche per quanto riguarda la commissione esterna. Dopo il ritorno ...

Amici SERALE 2018 - ELIMINATI VALENTINA - MATTEO - ZIC E LUCA/ diretta quinta puntata : abbraccio Giuseppe-Meta : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:58:00 GMT)

Amici serale 2018 - eliminati Valentina - Matteo - Zic e Luca / diretta quinta puntata : Irama batte Einar : Amici serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:05:00 GMT)

Amici 2018 Serale - eliminati in 4 : fuori Valentina - Matteo - Zic e Luca : Amici 17: nel quinto Serale eliminati Valentina, Matteo, Zic e Luca Amara sorpresa per i telespettatori di Amici 17. Sabato 5 maggio, nel corso del quinto Serale, sono stati eliminati quattro concorrenti: due cantanti e due ballerini. Si tratta di Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi (della Squadra Bianca) e di Matteo Cazzato e Zic (Lorenzo […] L'articolo Amici 2018 Serale, eliminati in 4: fuori Valentina, Matteo, Zic e Luca proviene da ...

Amici 17 : eliminati Matteo - Luca - Valentina e Zic : Nella prima fase ad eliminazioni di questa quinta puntata di Amici di Maria de Filippi i professori ci sono andati giù duro, ben quattro gli alunni eliminati: Matteo, Luca, Valentina e Zic. Amici 17, ...

Amici 17 quinta puntata 5 maggio 2018 diretta : Valentina - Zic - Matteo - Luca eliminati : [live_placement]Amici 17 quinta puntata 5 maggio 2018: anticipazioniprosegui la letturaAmici 17 quinta puntata 5 maggio 2018 diretta: Valentina, Zic, Matteo, Luca eliminati pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2018 22:16.

Matteo - Zic e Luca eliminati - Amici 2018 / Video - serale di fuoco : quattro eliminazioni e forti polemiche : Amici 2018, serale 5 maggio: Matteo, Zic e Luca eliminati, caos in studio e pubblico in rivolta. "Com'è possibile eliminare il più amato dal pubblico?"(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:21:00 GMT)

Eliminato Amici 2018 quinta puntata in diretta : fuori Valentina - Zic e Matteo : Questa sera nel corso della quinta puntata del serale di Amici 2018 abbiamo visto che c'è stata una doppia fase Eliminatoria. Per due settimane i professori della scuola hanno scelto di non eliminare nessuno dei concorrenti in gara ma questa sera per due di loro è giunto il momento di abbandonare definitivamente la gara e quindi di rinunciare alla possibilità di accedere alla fase finale del talent show. Ecco chi è stato Eliminato dalla quinta ...

Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 del 5 maggio : duetti e corali di squadra con Zic e Matteo a rischio eliminazione : Diversi sono gli ospiti di Amici 2018 del 5 maggio: nella quinta puntata del serale del programma vedremo Elisa. Tra gli ospiti di Amici 2018 del 5 maggio anche Arisa, sostituta di Marco Bocci in commissione esterna. Davide maggio anticipa infatti che la cantante sarà presente questa sera a Roma, e in diretta su Canale 5, per sostituire l'attore, colpito da un'influenza stagionale. In studio non dovrebbe invece esseri Gino Paoli, ...

Zic - Valentina e Luca a rischio espulsione per gli insulti ad Alessandra Celentano? (Amici 2018) : Il nuovo serale di Amici 2018 potrebbe riservare brutte sorprese a Zic, Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi, responsabili di aver attaccati duramente Alessandra Celentano.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:10:00 GMT)

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergognose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...