Amici 17 | Rudy Zerbi vuole mandare a casa una tra Emma e Carmen | ma i prof di ballo

Einar Ortiz ad Amici 2018 ascolta i commenti dei docenti : i consigli di Rudy Zerbi - Di Francesco - Paola Turci e Giusy Ferreri (video) : Einar Ortiz ad Amici 2018 è stato sottoposto ad una dura prova nel corso della puntata numero 4 del serale. A puntata chiusa, i docenti del programma registrano alcuni messaggi per lui, mostrati nella casetta blu nelle scorse ore. Giusy Ferreri si dice dispiaciuta di averlo visto in quella "situazione difficile e piena di tensione" ed aggiunge: "Nelle puntate precedenti ho notato che eri riuscito ad abbandonare paure e tensioni, eri più ...

Amici 2018/ Ed. 17 : duro sfogo di Matteo contro Rudy Zerbi : Amici 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:12:00 GMT)

Rudy Zerbi sbotta contro Heather Parisi a Amici 17 : “E’ una stron**ta” : Heather Parisi attacca Biondo a Amici 2018: Rudy Zerbi perde le staffe Abbiamo dovuto aspettare le 00:33 per assistere alla lite per eccellenza della puntata di stasera di Amici 17. Il nocciolo della questione è sempre lo stesso: l’autotune usato da Biondo che ha enormemente innervosito Heather Parisi. In difesa del ragazzo è sceso in campo anche Rudy Zerbi che non aveva mai pronunciato una parola in tutta la serata. La componente della ...

ERMAL META/ Scontro con Rudy Zerby : "Non permettete ai giovani di crescere" (Amici 17) : ERMAL META, Amici 17: entra in polemica con Rudy Zerbi. Il botta e risposta (piccato) dopo l'uscita del ballerino Daniele andato via senza potersi esibire. La polemica è solo all'inizio!(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Amici 2018 Serale : Zic in lacrime per Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco : Zic si sfoga contro Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco ad Amici 17 Zic non solo ha dovuto subire lo stop durante il secondo appuntamento con il Serale di Amici 17 da parte di Carlo Di Francesco, ma oggi ha sentito anche le durissime critiche fatte sia dallo stesso professore di canto che da Rudy Zerbi. I due colleghi hanno concordato sul fatto che anche se Zic non si è esibito, se avesse gareggiato o non avesse gareggiato poco sarebbe cambiato. ...

Amici : botta e risposta tra Ermal Meta e Rudy Zerbi sull'eliminazione di Daniele Video : La seconda puntata [Video] di #Amici 17, il talent show di Canale 5 condotto da #Maria De Filippi, ha scatenato numerose polemiche per la doppia eliminazione dei due ballerini della squadra blu: Sephora e Daniele. In particolare, su Twitter c'è stato addirittura un botta e risposta tra il cantante di origini albanesi Ermal Meta, membro della commissione esterna di Amici 17, e Rudy Zerbi, professore della scuola e membro interno della ...

“Rompicog*** - vaf***lo”. Amici : la decadenza. Un’aggressione pesante e parole durissime rivolte a Rudy Zerbi. Chi ha sentito è rimasto scioccato - qualcuno - però - dice che se l’è cercata : “Un vero maleducato…” : Amici è iniziato da meno di una settimana eppure gli animi si sono già scaldati oltremisura. Quest’anno gli allievi stanno dando prove fuori dal comune e le liti con gli insegnanti sono all’ordine del giorno. Il clima non è dei migliori e la tensione a fatto decisamente perdere la pazienza a Zic. Il ragazzo fa parte della squadra dei bianchi e partecipa al talent come cantante. Sin da subito è diventato uno dei bersagli prediletti da Rudy ...

Ermal Meta zittisce Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco su Zic di Amici 17 : Zic di Amici: è scontro tra Ermal Meta e Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nel corso della prima puntata Ermal Meta è sbottato nel corso della prima puntata di Amici 17. Al cantante albanese non è piaciuto il comportamento dei Professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nei confronti dell’allievo della Squadra Bianca Zic. […] L'articolo Ermal Meta zittisce Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco su Zic di Amici 17 proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura sbotta contro Rudy Zerbi e Sephora ad Amici 2018 : Rudy Zerbi e Sephora ripresi da Simona Ventura in diretta ad Amici 17 In diretta ad Amici 2018 Rudy Zerbi e Garrison hanno criticato duramente le esibizioni rispettivamente di Matteo e Sephora, tanto che Simona Ventura è dovuta intervenire per dire la sua. In seguito all’esecuzione di una canzone di Andrea Bocelli fatta da Matteo, il professore di canto ha affermato che l’esibizione è stata molto noiosa e tutta uguale e che il ...

Amici 17/ Verso il serale : Irama convince tutti - per Zic aspre critiche da Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco! : Amici 17 si avvia alle fasi serali e, in attesa dell'appuntamento in prima serata in onda sabato, vediamo quali sono le reazioni degli allievi delle due squadre.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:20:00 GMT)

Luca Vismara eliminato! Fuori da Amici 17 serale/ Rudy Zerbi "vince" ma il pubblico : "Non sei stato capito" : Luca Vismara non ammesso al serale di Amici 17! Il cantante non è riuscito a conquistare una felpa verde ma saluta fan e compagni con una dedica speciale(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:38:00 GMT)

Biondo ad Amici 2018 - l’esame di ammissione al serale col supporto di Rudy Zerbi e la lettera a Dio (video) : Biondo ad Amici 2018 tenta l'ammissione al serale con l'esame in diretta su Canale 5 sabato 24 marzo. Rudy Zerbi spiega ai suoi colleghi perché Biondo ad Amici 2018 dovrebbe proseguire verso il serale: è troppo facile criticare i testi del cantante, lui però canta le storie della sua età. Non ha ancora testi profondi, è vero, ma a 20 anni è libero di cantare ciò che sente in questo preciso momento della sua vita. "E poi pian piano ...

Amici 17 - Rudy Zerbi contro Zic : “Siamo al sabotaggio di canzone!” : Rudy Zerbi contro Zic ad Amici 17: “Quando canti sembra uno sforzo!” “Siamo al sabotaggio di canzone!“. E’ con queste parole che Rudy Zerbi si è scagliato contro l’esibizione di Zic trasmessa nella puntata di Amici 17 – Verso il serale, andata in onda oggi, 21 marzo 2018, nel pomeriggio di Canale5. L’insegnante ha raggiunto […] L'articolo Amici 17, Rudy Zerbi contro Zic: “Siamo al ...