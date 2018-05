Amici 17 | eliminazioni a raffica La De Filippi rivoluziona tutto e vince Irama

Eliminato Amici 2018 quinta puntata : strage shock di eliminazioni Video : Questa sera nel corso della quinta puntata del serale [Video]di Amici 2018 abbiamo visto che c'è stata una doppia fase Eliminatoria. Per due settimane i professori della scuola hanno scelto di non eliminare nessuno dei concorrenti in gara ma questa sera per due di loro è giunto il momento di abbandonare definitivamente la gara e quindi di rinunciare alla possibilita' di accedere alla fase finale del talent show. Ecco chi è stato Eliminato dalla ...

Ballando contro Amici : Milly chiama due star di Hollywood (Ryan Reynolds e Josh Brolin) - Maria rivoluziona la gara (niente corali - subito eliminazioni) : Ryan Reynolds Continua l’avvincente sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici. Milly Carlucci prova a chiudere in testa il ‘duello’ puntando sulle decisive battute finali della tredicesima edizione del suo show, che arriva questa sera all’appuntamento con la semifinale. Maria De Filippi, invece, stravolge il Serale: niente prove corali, subito le eliminazioni. Ballando con le Stelle vs Amici: la sfida di ...

Ad Amici 2018 eliminazioni inaspettate nella prossima puntata! Ecco cosa succederà! : Possiamo estrapolare anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici 2018, di sabato 14 aprile, da ciò che è successo durante il primo appuntamento: gli eliminati della seconda puntata, o meglio quelli a rischio, potrebbero essere già delineati dai sì e dai no che i professori hanno dato sabato scorso. Il primo a lasciare il Serale è stato Filippo, un po' a sorpresa dobbiamo dire, e non è uscito nel migliore dei modi, non per colpa sua, ...

Amici 2018 anticipazioni prima puntata Serale : ospiti - eliminazioni e nuovo meccanismo : Cosa succederà nella prima puntata del Serale di Amici 2018? Le anticipazioni per sabato 7 aprile sono arrivate direttamente dalla conferenza stampa, che si è tenuta oggi pomeriggio e si è conclusa poco fa. Vi riporteremo i punti salienti, le dichiarazioni più importanti estrapolate dalle tante parole di entusiasmo e felicità da parte di tutti, di Maria come di alcuni professori e soprattutto dei componenti della commissione esterna, che ...