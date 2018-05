Allarme Oms | Nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata

Siria : Allarme Oms - 500 intossicati per bombardamento Duma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

L'Allarme dell'Oms sulle armi chimiche in Siria : "500 persone intossicate da gas a Duma" : L'Organizzazione mondiale della sanità si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Duma", in Siria, e "chiede l'accesso immediato e senza ostacoli all'area, per fornire assistenza alle persone colpite, valutare gli impatti e dare una risposta globale di salute pubblica".A renderlo noto è Peter Salama, direttore generale dell'Oms per la risposta alle emergenze che, in una ...

Microplastica nelle bottiglie d'acqua - l'OMS lancia l'Allarme : ecco i dettagli Video : Negli ultimi giorni sta facendo molto scalpore la notizia delle #microplastiche all'interno delle #bottiglie d'#Acqua. La faccenda riguarda gli 11 rivenditori di bottiglie d'acqua più famosi al mondo come Danone, Nestlè e San Pellegrino. Sono stati infatti presi come campione 259 bottiglie d'acqua acquistate in diversi paesi di ben 11 marche diverse. I dati che ne sono emersi sono del tutto preoccupanti per la popolazione: quasi tutte le ...

L'Oms lancia l'Allarme per la misteriosa "Malattia X" - si rischia estinzione di massa : La vita sulla Terra potrebbe essere ridotta ai minimi termini a seguito di un'epidemia incontrollabile causata da un patogeno mutante chiamato genericamente " Disease X ", o più semplicemente " ...

OMS lancia l'Allarme morbillo : +400% : Dopo qualche settimana in cui i casi di morbillo sembravano essere sotto controllo e dopo essere entrati nel centro del mirino da parte dell’Ente Turistico Americano che poneva l’attenzione ai focolai di tale patologia in Italia, ieri 20 febbraio 2018, è arrivata la doccia gelata da parte dell’OMS. Dal vertice OMS L' OMS, l'organizzazione mondiale della Sanità, in occasione dell’incontro tra i ministri della Salute europei in Montenegro, ha ...

