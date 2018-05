Alitalia : M5S critico - Gubitosi anche Tim : ANSA, - ROMA, 6 MAG - "Abbiamo appena appreso che Luigi Gubitosi è entrato nel Cda di Tim, collezionando quindi una nuova poltrona, e un nuovo incarico. Come farà a conciliare questi due incarichi ...

Alitalia : M5S - nostro ok a proroga è atto responsabilità : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “Accettare la proroga sui termini delle procedure di cessione di Alitalia non significa che il M5S spinga per una cessione della compagnia di bandiera: si tratta di un atto di responsabilità nei confronti dell’azienda e di chi ci lavora, soprattutto alla luce dello stallo politico che viviamo”.Così in una nota i senatori M5S dell’VIII Commissione (Lavori Pubblici, Trasporti e ...

Alitalia - non più Ex ma Compagnia di bandiera sulle ali del volo Lega-M5S? : Teleborsa, - Dal raggio dei radar dell'ultima ora sembrerebbero come d'incanto scomparsi loghi e colori di Lufthansa , Air France-KLM , Delta Air Lines , easyJet e nomi di "Fondi esteri" di varia ...