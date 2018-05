Al via il terzo giro di consultazioni

Di Maio a Salvini : «Premier terzo scelto insieme. via Fi - no ai tecnici» : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di...

Di Maio a Salvini : «Premier terzo scelto insieme. via Fi - no ai tecnici» : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di...

Di Maio a Salvini : 'Premier terzo scelto insieme. via Fi - no ai tecnici' : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a '1/2h In più' su Rai3. 'Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di realizzare i fatti allora io sono ...

Governo - Di Maio : sì a premier terzo con Lega - ma via Berlusconi | : A un giorno dalle nuove consultazioni, il leader del M5s si dice contrario a un Governo tecnico che il suo schieramento non voterà. In serata, resa dei conti del centrodestra: vertice a Palazzo ...

Di Maio - ok premier terzo con Lega ma via Berlusconi : Scegliamo una persona politica, l'ultimo dei problemi, se della Lega o del M5s. Scegliamo una personalità che possa rappresentare le due forze", dice Luigi Di Maio a 1/2h in più. Anche un tecnico? "...

Di Maio a Salvini : «Premier terzo scelto insieme. via Fi - no ai tecnici» : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di...

Di Maio chiude al governo tecnico : «Premier terzo con Lega - ma via Fi» : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di...

Di Maio dice no al governo tecnico : «Premier terzo con Lega - ma via Fi» : Così il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è...

Al via il terzo appuntamento con la MotoGP : ecco dove vedere gratis il gran premio di Austin : Chi non ha la possibilità di vederlo in televisione, potrà vedere il ' live streaming ' del mondiale sul sito ufficiale di Tv8 , in maniera del tutto gratuita, oppure accedere attraverso tablet, ...

Maratona Londra 2018 : risultati e classifica. Eliud Kipchoge e Vivian Cheruiyot vincono - Mo Farah terzo : Oggi si è corsa la Maratona di Londra 2018, grande classica del panorama internazionale riservato alle 42 chilometri. Nella capitale britannica non è mancato lo spettacolo e abbiamo assistito a una gara assolutamente emozionante con tanti big al via. Al maschile si sognava addirittura un attacco al record del mondo e il vertiginoso passaggio alla mezza (1h01:00) lasciava presagire l’impresa ma il primato di Kimetto (2h02:57 del 2014) è ...

“William si è tradito!”. A pochi giorni dal parto la rivelazione. Il sesso del terzo royal baby è ancora un segreto per tutti. O almeno - lo era. Avete saputo cosa ha detto il duca di Cambridge? Una bomba. E i sudditi - ovviamente - sono impazziti : Il terzo royal baby è ormai vicinissimo manca davvero poco al parto di Kate. Non sappiamo quale dovrebbe essere la data presunta del parto perché non è mai stato detto, quel che è certo è che entro il 30 aprile il pargolo sarà nato. Non si sa neanche se sarà maschio o femmina perché Kate e William hanno deciso di mantenere il segreto… Intanto, alla Lingo Wing, cioè l’area privata dell’ospedale dove Kate Middleton partorirà – il St. Mary’s ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Flavia Tartaglini chiude al terzo posto nell’RS : X! Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi quinti nel Nacra 17 : L’edizione numero 49 del Trofeo Princesa Sofia si è chiusa quest’oggi con la disputa delle Medal Races. Nella baia di Maiorca, in Spagna, sono stati assegnati cinque titoli, dal momento che gli altri cinque erano già stati decisi ieri, prima della regata finale. Nell’RS:X femminile ha confermato il terzo posto finale Flavia Tartaglini. La velista romana non aveva possibilità di vittoria ma ha difeso la posizione con un 7° posto ...

Judo - European Cadet Cup 2018 : Veronica Toniolo vince a Tula - terzo posto per Silvia Drago - Carlotta Avanzato e Silvia Scotto : Grande prova delle azzurre a Tula, dove è in corso l’European Cadet Cup 2018, torneo che ingloba ben 315 atleti in rappresentanza di 19 nazioni. L’Italia è rimasta dietro soltanto ai padroni di casa della Russia come numero di medaglie al termine della prima giornata del torneo. A farla da padrona è stata Veronica Toniolo, che nella categoria -52 kg è riuscita a portare a casa la vittoria, superando avversarie decisamente accreditate ...

Albacete - Pelayo Novo cade dal terzo piano di un hotel : partita di campionato rinviata : Un volo assurdo, minuti di terrore per l'Albacete. Il giocatore dei castigliani, Pelayo Novo Garcia, è caduto dal terzo piano dell'hotel che ospitava il ritiro della squadra prima della partita con l'...