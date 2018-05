Air France Diktat Le Maire | diventi competitiva o sparirà Lo Stato non ripiana i suoi

Air France in crisi - il governo francese non ha intenzione di ricapitalizzare la compagnia : Air France, la principale compagnia Francese con 85 anni di storia, rischia di scomparire. A lanciare l’allarme, dopo che i dipendenti hanno bocciato il referendum sull’accordo salariale portando alle dimissioni del numero uno Jean-Marc Janaillac, è il ministro delle finanze Bruno Le Maire, che ha anche escluso che lo Stato corra in soccorso dell’a...

Air France. Diktat Le MAire : competitività o sparisce. Lo Stato non ripiana i suoi debiti : L'aviolinea d'oltralpe arriva al quattordicesimo giorno di sciopero programmato ma assicura l'85% dei voli nella giornata di lunedì. Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, lancia un aut aut alla compagnia aerea e dice: 'Non capisco le rivendicazioni dei piloti'

Le Maire : "Air France rischia di sparire" : "Se non vengono fatti gli sforzi necessari per portarla allo stesso livello competitivo di Lufthansa e altre grandi compagnie, sparirà". Questo l'allarme per Air France lanciato dal ministro delle finanze Francese Bruno Le Maire, che intervistato da Bfm Tv - secondo quanto riporta Bloomberg - esclude anche che la Francia ricapitalizzi la compagnia: "Una ricapitalizzazione richiede i soldi dei Francesi e io non prendo i soldi dei Francesi ...

Air France : Le Maire - non capisco rivendicazioni piloti - a rischio sopravvivenza - 2 - : AdnKronos, Ora, sostiene il ministro dell'Economia, 'bisogna ripristinare il dialogo sociale'. E questo, aggiunge, 'richiede tempo, apertura da una parte come dall'altra, onestà, buonafede'. Le richieste avanzate dei piloti, che chiedono ...

Air France : Le Maire - non capisco rivendicazioni piloti - a rischio sopravvivenza : Parigi, 6 mag. (AdnKronos) – La sopravvivenza di Air France, alle prese con un’ondata di scioperi, “è a rischio”: “se non si faranno gli sforzi necessari per migliorare la competitività della compagnia e portarla ai livelli dei suoi principali concorrenti come Lufthansa scomparirà. E io non voglio che scompaia”. Così il ministro dell’Economia Francese, Bruno Le Maire nel corso di un’intervista al ...

Air France : Le Maire - non capisco rivendicazioni piloti - a rischio sopravvivenza (2) : (AdnKronos) – Ora, sostiene il ministro dell’Economia, “bisogna ripristinare il dialogo sociale”. E questo, aggiunge, “richiede tempo, apertura da una parte come dall’altra, onestà, buonafede”. Le richieste avanzate dei piloti, che chiedono aumenti del 6%, “sono ingiustificati”: queste “rivendicazioni possono minacciare la sopravvivenza di Air France. Le richieste dei piloti non sono ...