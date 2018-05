Agenzia delle Entrate-Riscossione | tra poche ore | 7 maggio | sportelli aperti anche il

Agenzia delle Entrate-Riscossione - da domani sportelli aperti anche di pomeriggio : Teleborsa, - Il fisco non chiude mai. Da domani , 7 maggio, sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio . L'ampliamento dell'orario, spiega l' Agenzia delle ...

Agenzia delle Entrate-Riscossione - da domani sportelli aperti anche di pomeriggio : Il fisco non chiude mai. Da domani , 7 maggio, sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio . L'ampliamento dell'orario, spiega l' Agenzia delle Entrate, riguarda ...

Agenzia delle Dogane - sarà a Catanzaro la nuova sede per Calabria e Lucania : "Dopo le rassicurazioni telefoniche ricevute dal direttore generale dell' Agenzia , Giovanni Kessler, ora c'è anche l'ufficialità: il ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato lo Statuto che prevede l'istituzione della nuova Direzione interregionale dell' Agenzia delle Dogane e dei monopoli con sede a Catanzaro ". Lo hanno reso noto il ...

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA/ L’Agenzia delle Entrate spiega come conservarla : FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA: L’Agenzia delle Entrate fornisce già delle utili indicazioni con una circolare. Un provvedimento del direttore spiega anche come conservarla(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:59:00 GMT)