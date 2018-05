Afghanistan | esplosione in un centro elettorale | morti e feriti

Afghanistan - doppia esplosione a Kabul : è strage di giornalisti : Un duplice attentato kamikaze ha colpito il centro della capitale afghana. Tra le vittime c’è anche un fotoreporter dell’agenzia francese Afp. Media internazionali sottolineano che la seconda esplosione mirava in particolare a uccidere i cronisti accorsi sul posto per coprire la prima. .Continua a leggere

Due attacchi in Afghanistan. Kamikaze fa strage a Kabul - altra esplosione a Pul-e-Khumri City : Due attentati con caratteristiche simili hanno insaguinato l'Afghanistan, in un centro di registrazione elettorale allestito in una scuola a Kabul e in un centro elettorale di Pul-e-Khumri City, ...