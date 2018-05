Adunata alpini | concerto Ana-Austria

Adunata alpini Trento con Mattarella : ANSA, - Trento , 4 MAG - La presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è prevista per la mattina di domenica 13 maggio a Trento per l' Adunata nazionale degli alpini . L'appuntamento si ...

Adunata alpini : una fiaccola per la pace : ANSA, - TRENTO, 2 MAG - L'iniziativa 'Una fiaccola per la pace' darà il via alle cerimonie ufficiali della 91/a Adunata nazionale degli alpini a Trento. A realizzare la fiaccola sono stati i giovani ...