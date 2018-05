Adesso esplode la “Polveriera” Juve | i fischi dei tifosi | lo sfogo di Allegri e l’addio

“ Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta . Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

“Adesso basta”. Isola dei Famosi - esplode Alessia Marcuzzi. Dopo settimane passate a ingoiare rospi la conduttrice (ormai ex?) passa al contrattacco. Nel mirino finisce lui - che proprio a genio non gli è andato mai : Dopo il canna gate, la sfiga cosmica (due concorrenti costretti al ritiro per fratture) e polemiche varie, sull’Isola dei Famosi sta finalmente per calare il sipario. Epperò, se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Stavolta nel tritacarne mediatico finisce Alessia Marcuzzi, la conduttrice già in odore di separazione dalla produzione Magnolia e che rischia di passare alla storia come colei che riportò l’Isola sui Rai2. Tutta ...