Addio a Paolo Ferrari | attore di teatro | cinema e televisione 

Roma - Addio a Paolo Ferrari : grande attore di teatro - cinema e tv :

Napoli - Sarri rinnova o sarà Addio : piacciono Giampaolo e Inzaghi : Sì, d'accordo, il Napoli ha saputo entusiasmare il mondo del pallone con il suo gioco spettacolare e concreto; Maurizio Sarri avrebbe voluto che la sua consacrazione avvenisse con la conquista dello ...

Napoli - con Sarri probabile Addio : De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi : Napoli e Sarri potrebbero prendere strade diverse a fine anno. Il tecnico partenopeo ha un contratto fino al 2021, ma nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, a fronte di una penale di 500 mila euro nel caso in cui fosse la società a interrompere la collaborazione. Per restare, Sarri ha chiesto garanzie precise sulla questione economica, vuole un aumento dello stipendio dagli attuali 2 a 4 milioni di euro a stagione ...

Vittorio Taviani morto - Addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ...

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli si sono detti Addio : E’ finita la storia d’amore fra l’attrice cubana Ariadna Romero e l’ex velino si “Striscia la notizia” Pierpaolo Pretelli. La coppia a seguito della nascita del piccolo si era anche trasferita a Roma, la le cose purtroppo non hanno funzionato: “Avevano iniziato a frequentarsi a fine 2015: proprio “Diva e donna” – svela la rivista nella rubrica “Sussurri fra divi” – aveva svelato l’attesa di Ariadna che si era fidanzata con ...

Samp - Giampaolo smentisce le voci di Addio : "Voci inventate" : "Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo". Così Marco ...

Foggia dice Addio a Francesco Paolo Cicolella : la storia del cinema è passata da lui : ... preservando per i Foggiani il salotto accogliente del cinema e dei tanti spettacoli offerti nelle strutture in piazza Cattedrale, nel quartiere ferrovie , dove in passato ha gestito anche l'Ariston, ...

Paolo Romani - Dagospia : Silvio Berlusconi furibondo per le parole da Bruno Vespa - Addio presidenza del Senato? : Retroscena di stampa danno conto della rabbia di Silvio Berlusconi contro la fronda filo-leghista di Forza Italia. Tre nomi, su tutti: Giovanni Toti , Niccolò Ghedini , accusato di aver stilato liste ...

Addio a Paolo Tacchi. Fu preside al Filippin e assessore ad Asolo : Il professor Tacchi era molto conosciuto in zona, non solo per la sua attività di docente, ma anche per il suo impegno in politica: per diversi anni era stato consigliere comunale e poi assessore ad ...