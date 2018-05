A scuola non come in spiaggia I presidi milanesi stilano le regole

Roma - lo scuolabus non è adatto al trasporto disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Va a salutare i suoi ex prof a scuola : 22enne si accascia e muore - malore per la nonna : Dramma nella mattinata di sabato a Canosa di Puglia. Un giovane è morto nel corridoio dell’istituto scolastico dove lo scorso anno aveva conseguito il diploma.Continua a leggere

"L'alternanza scuola lavoro non era obbligatoria". La CGIL esulta per l'ammissione del MIUR : Con tre anni di ritardo, il MIUR ha dato ragione alla FLC CGIL: per il triennio 2015-2018, gli studenti delle scuole superiori non avevano alcun obbligo di frequenza di un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro per accedere all'esame di maturità. Lo segnala il sindacato in una nota:Ci sono voluti tre anni ma alla fine il MIUR ha dovuto ammettere che quanto affermato nella "Guida operativa" del 2015 circa l'obbligo ...

Studente minaccia il prof dopo la sospensione : "Fuori non sei protetto come a scuola". Denunciato nel Milanese : dopo lunga assenza il 19enne era tornato in classe senza giustificazione. L'episodio all'Ipsia Molaschi di Cusano Milanino. L'insegnante: "Reagire è...

scuola - protesta al Miur : 'La maestra non si tocca' : ... Istat: 54,1 mln di residenti nel 2065 Black Friday, ecco i suggerimenti su come risparmiare Ponte 25 aprile 1° maggio da record, mai cosi' tanti turisti da 5 anni Papa Francesco: 'La scienza ha dei ...

Vaccini : Valle d'Aosta - 8 bambini non in regola ammessi a scuola - : In classe nonostante i termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale fossero scaduti e non fossero ancora in regola con le norme nazionali: "Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di non ...

Vaccini : Valle d'Aosta - 8 bambini non in regola ammessi a scuola : Vaccini: Valle d'Aosta, 8 bambini non in regola ammessi a scuola In classe nonostante i termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale fossero scaduti e non fossero ancora in regola con le norme nazionali: "Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di non farli entrare" Parole chiave: ...

scuola : ?i ricchi non sono più bravi dei poveri - ma possono scegliere istituti «migliori» : Mia figlia, tredici anni, oggi mi ha raccontato la battuta, tanto geniale quanto rivelatrice, di un suo compagno di classe. Stavano studiando il periodo ipotetico e alla professoressa...

Bari - uomo accoltellato davanti a una scuola media : non è grave - : La persona ferita è un 45enne senza fissa dimora. Soccorso al Policlinico della città, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta tra le sette e le otto del mattino vicino ad un ...

scuola - diplomati magistrali ultime notizie : ‘Non ci arrenderemo a una sentenza ingiusta’ : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco e nelle ultime ore è stata pubblicata una nota da parte delle maestre e dei maestri della Cub Sur dell’Emilia Romagna che intendono esprimere tutta la loro solidarietà nei confronti dei diplomati magistrali che, durante il loro sciopero della fame, sono stati sgomberati dalla polizia a Roma. Ultimissime notizie diplomati […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali ...

Vaccini : oggi ultima chiamata per mettersi in regola. "Chi non lo fa - non entrerà a scuola" : Genitori e bimbi avvisati: oggi, 30 aprile, è l'ultimo giorno utile per mettersi in regola con le vaccinazioni. Entro la giornata odierna, infatti, i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle ASL la documentazione presentata da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali dei bimbi fino a sei anni di età. Il requisito è obbligatorio e solo così i piccoli studenti potranno accedere a scuola.Si tratta ...

scuola/ Cosa penserebbe don Milani delle maestre in scopero della fame per non perdere il posto? : La sentenza del Consiglio di Stato sulla necessità della laurea per insegnare minaccia circa 50mila maestri. Perché non si è tenuto conto del monito di don Milani? SERGIO BIANCHINI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Cambiare il meccanismo? Don Giussani e don Milani avevano in mente altro, di G. MereghettiSCUOLA/ Don Milani, il bello di regalare la propria libertà ai più piccoli, di R. Viaconzi

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

Buon appetito - piatto pulito. IO.NON.SPRECO. Iniziato il progetto alla scuola Primaria Sant'Anna contro lo spreco alimentare. : Sulla base di queste premesse è stata elaborata la strategia di Responsabilità Sociale d'Impresa di Elior, Positive Foodprint Plan", attraverso la quale si vuole creare un circolo virtuoso nel mondo ...