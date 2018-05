A Palermo la prima ' ' Notte bianca della legalità' ' organizzata da Anm e Miur

Tutto - quasi - pronto a Palermo per Manifesta. Ecco in anteprima i primi 15 progetti collaterali : ... giovane collettivo tunisino creato nel 2013 con lo scopo di rendere la cultura e la performance artistica strumento di riflessione sulla politica e sulle tematiche inerenti alla cittadinanza. Il ...

BELLINI/ "I Puritani" tornano a Palermo : una prima assoluta in maschera : Ultima opera di Vincenzo BELLINI, composta per Parigi prima di morire a meno di 35 anni I Puritani è opera da fare tremare il polso. di GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:14:00 GMT)CAVALLERIA E PAGLIACCI/ A Roma un dittico tra applausi agli artisti e proteste per la regiaWAGNER/ "L'olandese volante" a Santa Cecilia

Palermo PARCO VILLA FILIPPINA PRESENTA I PROSSIMI EVENTI PRIMA DELLA STAGIONE ESTIVA : Aprile da Sabato 14 a Domenica 22 Aprile, dalle 19, il PARCO ospiterà la Marcia DELLA Scienza, un serie di EVENTI che celebrano la scienza e le sue evoluzioni, organizzata dal Circolo UAAR di Palermo.

Università : 'Studiare Migrando' - a Palermo la prima piattaforma di e-learning per migranti (2) : (AdnKronos) - Le esercitazioni svolte permetteranno agli studenti di integrare le attività di studio, ma anche di ridurre il carico della frequenza obbligatoria che in molti casi risulta difficile per motivi geografici o organizzativi. Si tratta in tutto di sette moduli, due destinati al consolidame

Università : 'Studiare Migrando' - a Palermo la prima piattaforma di e-learning per migranti : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Nasce a Palermo 'Studiare Migrando', la prima piattaforma di e-learning rivolta a giovani migranti e rifugiati con l'obiettivo di fornire gli strumenti utili per accelerare il processo di apprendimento e, quindi, di inclusione sociale nel nostro Paese e di preparazione

Lavoro : a Palermo la Prima giornata delle vittime del dovere : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - I loro nomi vengono spesso dimenticati, superati dall’incalzare della cronaca. Erano operai, infermieri, poliziotti, carabinieri, magistrati, medici, cittadini, morti mentre facevano il proprio dovere. La Cisl Fp, la Filca Cisl e la Cisl Sicilia, insieme con il Comune

Lavoro : a Palermo la Prima giornata delle vittime del dovere : Palermo, 27 mar. , AdnKronos, I loro nomi vengono spesso dimenticati, superati dall'incalzare della cronaca. Erano operai, infermieri, poliziotti, carabinieri, magistrati, medici, cittadini, morti ...

Palermo : tornano le giornate di Primavera Fai - Palazzo d'Orleans apre le porte (2) : (AdnKronos) - Ma le sorprese riguardano anche la provincia di Palermo. A Castelbuono, la delegazione Fai propone un percorso che racconta lo sviluppo dell’insediamento urbano di origine medievale attraverso le visite al Castello dei Ventimiglia, la Chiesa dell’Annunziata, la Matrice Vecchia, la Torr

Palermo : tornano le giornate di Primavera Fai - Palazzo d'Orleans apre le porte : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Accedere a Palazzo d'Orleans, edificio storico del centro di Palermo, normalmente chiuso al pubblico e sede della Presidenza della Regione siciliana, passeggiare per le sue stanze e ammirare le sue bellezze. E' una delle possibilità offerte dalle giornate di Primavera

Palermo : Cisl - torna la mensa nelle scuole primarie di Partinico : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Il comune di Partinico (Palermo) ha approvato la delibera che risolve il problema dello stop al servizio mensa nelle scuole primarie del territorio, che era stato bloccato per mancanza di fondi. Nei quattro istituti dell’infanzia, la Casa del fanciullo, il Cassarà-Guid

Palermo : prima pagina del NYT per il Teatro Massimo - simbolo antimafia : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - prima pagina e foto in apertura sull'edizione di ieri del New York Times per il Teatro Massimo di Palermo, definito dal prestigioso quotidiano "Non solo una bella facciata ma un simbolo antimafia". Il lungo articolo a firma del giornalista Rod Nordland, accompagnato da

Il Teatro Massimo di Palermo in prima pagina sul New York Times : 'Simbolo anti-mafia' : La didascalia parla di un Teatro sempre alla ricerca di modi per ampliare la sua offerta di spettacoli . Ed il biglietto da visita del lungo articolo che compare a pagina 3, firmato dal giornalista ...

Palermo : aggressione leader FN - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati ieri sera per il brutale pestaggio di Massimo ursino, il dirigente palermitano di Forza Nuova, avvenuto martedì sera in centro a Palermo. Con l'accusa di tentato omicidio in concorso, sono stati fermati ieri due giov