A 2 mesi dalla morte di Astori | Francesca e la famiglia rompono il silenzio

Davide Astori - il messaggio della famiglia a due mesi dalla morte del calciatore : 'Grazie a tutti' : ... la famiglia del capitano della Fiorentina ha voluto tornare a parlare della tragedia ringraziando i fan attraverso un messaggio pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. 'Grazie è una parola semplice ...

Bologna - ritrovato il Sant’Ambrogio rubato dalla Pinacoteca due mesi fa : Era stato rubato il 10 marzo scorso, in pieno orario di apertura, il Sant’Ambrogio risalente alla seconda metà del 1300 e attribuito a Giusto de’ Menabuoi. Una tavoletta alta 29 centimetri e larga 19, dal valore di oltre 70mila euro, conservata alla Pinacoteca di Bologna dal 2003. Ma ora i carabinieri dei beni culturali sono riusciti a ritrovarla, insieme ad altri due dipinti scomparsi nei mesi scorsi. “Questo è un ...

“Innamorato”. Alessandro Preziosi e la nuova fiamma. Sono passati nove mesi dalla fine della storia con Greta Carandini e l’attore napoletano è stato beccato con “lei”. Le foto (bomba) che lo incastrano : Alessandro Preziosi ha un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Greta Carandini, l’attore napoletano si è di nuovo “sistemato”. La storia con Greta Carandini, sbocciata dopo la fine dell’amore con Vittoria Puccini, aveva fatto parlare: la Carandini ha 17 anni meno di Preziosi e tutti si chiedevano se e quanto sarebbe durato l’amore. Alla faccia dei crudeli che credevano fosse solo un fuoco di paglia, il loro amore è durato 4 anni. Poi, ...

Perugia - arrestato dalla polizia tunisino ricercato : deve scontare due anni e due mesi di reclusione : Perugia I poliziotti della Volante lo hanno rintracciato in occasione di controlli in una struttura di ospitalità ove aveva trovato sistemazione. Dagli accertamenti sullo straniero, un tunisino dell'...

SCUOLA/ Verifiche e interrogazioni - come usarle bene a due mesi dalla fine : La SCUOLA va verso la sua conclusione. Due mesi pieni di Verifiche e interrogazioni, che spesso portano una carica esplosiva di ansia. Occorre cambiare impostazione. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Programmi, materie, compresenze, dirigente: 4 idee per cambiare, di E. ValcamonicaSCUOLA/ Tre condizioni per mettere in moto gli studenti, di R. Paggi

A Catania un bambino di 10 mesi è morto di morbillo - contagiato dalla madre non vaccinata : Un bambino di 10 mesi è morto a Catania per complicazioni respiratorie e cardiocircolatorie dovute al morbillo. Il bambino era stato ricoverato ad Acireale un paio di giorni fa ed è morto oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di The post A Catania un bambino di 10 mesi è morto di morbillo, contagiato dalla madre non vaccinata appeared first on Il Post.

Morbillo - morto un bambino di 10 mesi. Il medico : «Troppo piccolo per vaccinarsi» - contagiato dalla madre : Morbillo killer a Catania, dove un bimbo di appena 10 mesi è morto questa mattina nell'ospedale Garibaldi, per complicanze legate proprio al Morbillo. Secondo quanto affermano i media...

“Ecco perché ci siamo lasciati”. Tina Cipollari e Kikò Nalli allo scoperto : a tre mesi dalla clamorosa separazione - la coppia più famosa della tv italiana svela il motivo della decisione : Una storia d’amore durata la bellezza di tredici lunghi anni, quella tra Tina Cipollari e il suo Kikò Nalli, una passione arricchita dall’arrivo di tre figli e che però, alla fine, si è andata spegnendo, fino a spingere i due a fare un passo indietro e optare per una separazione consensuale. Tre mesi fa, quando la rottura era stata resa ufficiale, i fan erano rimasti a bocca aperta, chiedendosi cosa avesse spinto la coppia a ...

“La malattia di Fabrizio - quello che lui non ha mai voluto dire…”. La sconvolgente verità di Giancarlo Magalli. A poche ore dalla morte di Frizzi - le parole dell’amico e collega gettano nuova luce sul calvario degli ultimi mesi : La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hanno voluto lanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le ...

Governo - il neodeputato leghista Tonelli : “Elezioni bis? Io tra 3 mesi non mi presento di nuovo dalla gente a chiedere il voto” : Gianni Tonelli, ex numero uno del Sindacato Autonomo Polizia e neo deputato della Lega, intercettato nei pressi della Camera dei Deputati, afferma che la sua priorità parlamentare sarà “la sicurezza del Paese”. Tonelli si cimenta con il rebus delle alleanze che dovranno portare alla formazione del Governo. Pd o Movimento 5 Stelle? “Come scegliere tra un calcio o un pugno. Per la mia esperienza nel mio settore tra Pd o 5 Stelle ...

Dramma a Napoli - bimba di 7 mesi muore stroncata dalla meningite : Ancora un caso di meningite: se n'è andata, volata in paradiso, uno scricciolo di 7 mesi. Una bimba venuta alla luce da genitori residenti a Nola, appena affacciatasi alla vita. E' difficile ...

Mamma uccisa e abbandonata in una vasca da bagno : il corpo trovato dalla polizia dopo mesi : L’orribile vicenda in Australia. La vittima è una donna di 40 anni: i suoi resti sono stati trovati a gennaio, ma sarebbe stata uccisa circa otto mesi prima. La polizia ha lanciato un appello per trovare gli assassini.Continua a leggere