5 Stelle-Lega | muri e spiragli

Stallo CinqueStelle-Lega sul governo. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : «Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

Stallo CinqueStelle-Lega sul governo. Crimi : 'Salvini tardivo'. Ma si tratta : Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto'. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervistà ...

Governo - trattative flop. Ma i sondaggi : Lega e 5 Stelle crescono : Continua il crollo del Pd, elettori delusi dalle risse interne Governo di tregua, il Colle sfida i partiti Salvini: "Governo con M5s fino a dicembre, no premier tecnico"

Nuovo sondaggio - se si votasse ora : vittoria della Lega - ristagno 5Stelle Video : Ormai sono passati due mesi interi dall'ultima tornata elettorale che non ha visto nessun vincitore ma, in realta', anche nessun perdente per chi è rappresentato in Parlamento. Questo perché per formare qualsivoglia governo potrebbero essere necessari anche i voti di chi ha poca rappresentanza istituzionale, gruppo Misto compreso. La situazione di stallo creatasi è realmente preoccupante, sia per i cittadini stessi che per le forze politiche in ...

Rai - si prepara ribaltone per il Cda : Lega e 5Stelle lavorano all?accordo : ROMA Sono quasi pronti gli scatolini al settimo piano di Viale Mazzini. Abitato dai vertici della Rai, che il 30 giugno andranno via per scadenza. Si cambia. Via i vecchi, e avanti i nuovi. E...

Salvini ci crede ancora - e tra i Cinque Stelle cresce la voglia di riaprire il dialogo con la Lega : 'Se i Cinque stelle manterranno questa la posizione, si assumeranno la responsabilità di non avere voluto fare un governo con la prima forza politica', ha dichiarato Lorenzo Fontana, vicepresidente ...

Salvini : unico governo possibile con 5Stelle. Di Maio : leader Lega piegato al Cav. Si torni al voto : L'unico governo possibile è l'alleanza centrodestra-Cinquestelle - spiega il leader del Carroccio- L'alternativa sono le elezioni. Non è la strada per cui lavoriamo, per noi l'interesse degli italiani vengono prima delle convenienze di partito. Fino all'ultimo proveremo a trovare i numeri per mettere insieme un governo

Pd. Spunta documento renziani : 'no' a governo guidato da 5Stelle o Lega. Niente conte interne : Al momento, sarebbero state raccolte le firme di 77 deputati su 105 e 39 senatori su 52. Tra i firmatari anche i capigruppo Delrio e Marcucci

Lega : 'o 5 Stelle o voto' : "Noi aspettiamo le decisioni del presidente Mattarella confidando nella sua saggezza, faremo tutti gli sforzi per capire se i 5 Stelle cambieranno per la quarta volta idea", mentre "noi non abbiamo ...

[Il retroscena] La exit strategy di Mattarella : incarico alla Lega o governo di tregua. E Salvini tende la mano ai Cinque Stelle : "Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte". Il Presidente Mattarella è tornato ieri a parlare dopo giorni di silenzio passati invano ad aspettare una soluzione politica allo stallo post voto che oggi conta il giorno numero 59. L'occasione è la Festa del lavoro, quel lavoro che dà corpo e sostanza all'articolo 1 della Costituzione e che dovrebbe essere al ...

Elezioni Fvg : crollo spaventoso dei 5Stelle - trionfo della Lega - grillini al 7% Video : La regione autonoma Friuli Venezia Giulia volta pagina dopo la presidenza a guida PD della Serracchiani. Il centrodestra unito ha dimostrato ancora una volta di poter fare la differenza, l'esempio del Friuli sicuramente guidera' i rapporti futuri tra #Lega e Forza Italia anche a livello nazionale. La vera sorpresa di queste Elezioni è stato il tonfo del #movimento 5 stelle, un vero e proprio tracollo di voti: passando dal 24,6% di due mesi fa al ...

Fvg : Fedriga al 57% - boom Lega. Salvini : «Andiamo a governare». Crollano i 5 Stelle - tengono Pd e Fi : Massimiliano Fedriga, candidato di centrodestra, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905...