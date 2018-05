3% - la serie Netflix brasiliana alla “Hunger Games” che sorprende : ROMA – Avete mai sentito parlare di 3%, la serie Netflix brasiliana? Se la risposta è negativa dovreste assolutamente rimediare. 3% è un gioiellino brasiliano nascosto nel mare magnum di Netflix, che ha reso disponibile la seconda stagione il 27 aprile 2018. La serie, se sorretta da una maggiore sponsorizzazione, verrebbe probabilmente definita una “rivelazione” […]

L'Alienista - la nuova serie originale Netflix : Ispirato al romanzo dello scrittore americano Caleb Carr, sbarca su Netflix una nuova serie tv originale, L'Alienista. La serie tv con attori di alto calibro come Luke Evans, Daniel Brühl, Dakota Fanning e Brian Geraghty è divisa in dieci episodi da poco meno di cinquanta minuti ciascuno ed ha subito riscosso tantissimo successo tra gli amanti del genere. Un thriller mozzafiato dal primo all'ultimo minuto che vi lascerà con il fiato sospeso ...

The Rain/ La serie apocalittica di Netflix : Simone e Rasmus alla ricerca del padre dopo la pioggia infetta : The Rain/ La serie apocalittica prodotta da Netflix: Simone e Rasmus, i due fratelli alla ricerca del padre dopo la pioggia infetta, ecco di cosa parla.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:02:00 GMT)

Cast e personaggi di The Rain - la prima serie danese targata Netflix dal 4 maggio sul catalogo : Sbarcano da oggi su Netflix Cast e personaggi di The Rain, la prima serie danese prodotta dal colosso dello streaming online di Reed Hastings. Creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo, la prima e finora unica stagione di The Rain è composta da otto episodi. La vicenda, ambientata in Danimarca, è di stampo post-apocalittico: un gruppo di sopravvissuti è alla ricerca di segni di vita in Scandinavia dopo che un ...

Back To You di Selena Gomez colonna sonora di Tredici - ufficiale il nuovo singolo nella serie tv Netflix : Dopo i tanti rumors degli ultimi giorni è arrivata l'ufficialità su Back to You di Selena Gomez: questo è il titolo del primo singolo dal nuovo album della cantante, il successore di Revival, in uscita nei prossimi giorni. L'attrice sfrutterà il ritorno della serie tv Tredici su Netflix per promuovere il brano: per annunciare il titolo del suo nuovo singolo, Selena Gomez ha utilizzato il suo canale Instagram su cui risulta la persona più ...

Il mondo secondo la BBC Two - dalla serie tv con John Goodman al talent sul design con Netflix : Molte produzioni televisive interessanti e qualitativamente rilevanti arrivano dal Regno Unito. In particolare BBC Two, il secondo canale pubblico della BBC, negli ultimi anni si è contraddistinto per produzioni attuali, dal gusto contemporaneo, capaci di interessare il pubblico di tutto il mondo e di qualità elevata come The Honourable Woman, Peaky Blinders, The Fall. Un po' come se la nostra Rai 2 diventasse la casa delle produzioni ...

Netflix - film e serie TV da vedere a maggio : Quindi è un periodo perfetto per sedersi insieme sul divano e guardare le novità in streaming in arrivo su Netflix. Ecco i film e le serie TV da vedere a maggio. L'asilo dei papà . Un film uscito ...

Su Netflix c’è Happy! - la serie tv tratta dai comics più dissacrante di sempre : [testo di Lorenza Negri] A volte ci dimentichiamo che i comics non parlano solo di supereroi. Di tanto in tanto crediamo ancora che i paladini siano cavalieri senza macchia. Alcuni di noi sono ancora ostinatamente convinti che a Natale tutti siamo più buoni, e che il clima festivo blandisca anche i cuori più neri. La miniserie Happy! – che debutta dal 26 aprile su Netflix con la prima stagione – smentisce tutti questi luoghi comuni e ...

The Alienist : Daniel Bruhl - Dakota Fanning e Luke Evans presentano la serie Netflix a Roma : Cinema e tv: produzioni a confronto Netflix e le altre piattaforme streaming hanno aperto nuovi canali produttivi importanti, non solo per le serie tv, ma anche per i film. Luke Evans sottolinea il ...

Stranger Thinghs 3 al via le riprese della serie fenomeno di Netflix : Stranger Things 3 ci sarà. Sono ufficialmente partite le riprese della terza stagione della serie fenomeno di Netflix creata dai fratelli Matt e Ross Duffer Il fenomeno Stranger Things è inarrestabile. La serie cult, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, ha in serbo tantissime sorprese e novità per i milioni di telespettatori che si sono affezionati alle storie di Mike, Unidici e Will. Ecco in anteprima qualche piccolo anticipazione sulla ...

Luna Nera - Netflix annuncia una nuova serie tutta italiana : Netflix annuncia Luna Nera, serie tutta italiana creata da Francesca Manieri, Laura Paolucci e Tiziana Triana che segue le vicende di alcune donne accusate di stregoneria nel XVII secolo.