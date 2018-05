10 anni di festival Printemps a Marsiglia

Papa - domani a Tor Vergata con 150 mila neocatecumenali - un festival per i 50 anni del movimento : domani il Papa invierà 36 nuovi gruppi missionari in giro per il mondo, tra cui anche famiglie che si trasferiranno con i figli per diffondere il Vangelo sia in aree del mondo dove i cristiani sono ...

Renault e il Festival di Cannes - un legame di 35 anni : Renault e il Festival di Cannes, un legame di 35 anni Le Renault più esclusive accompagneranno le star sul red carpet del 71° Festival di Cannes Continua a leggere

San Giovanni Lupatoto. Festival del Teatro : grandi e piccini sul palco : "In occasione dei cinque giorni del Festival, il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto sarà letteralmente invaso dai 200 attori, che hanno dai 4 ai 75 anni, e dai più disparati spettacoli: si parte ...

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

'Scenica' celebra dieci anni di festival dedicato all'arte circense. Un'edizione straordinaria a Vittoria : ... la maratona fotografica in collaborazione con l'associazione culturale Factori, reduce dall'ampio apprezzamento della passata edizione, e gli spettacoli finali dei laboratori teatrali, organizzati ...

Si chiude con 51 mila presenze il National Geographic Festival delle Scienze : torna dal 7 al 14 aprile 2019 e celebrerà un doppio anniversario : Grande successo di pubblico con 51 mila presenze (25 mila in quattro giorni l’anno scorso) al National Geographic Festival delle Scienze che quest’anno ha esteso la sua durata a sette giorni (dal 16 al 22 aprile) fitti di incontri, dialoghi, spettacoli, mostre e laboratori entrando anche in numerosi luoghi della città. Con tanti appuntamenti che hanno catturato l’interesse di un vasto pubblico costituito non solo da esperti e appassionati di ...

Far East Film Festival compie 20 anni. Anteprime - restauri - e madrina una musa di Wong Kar-wai : Venti anni e non sentirli. Del Far East Film Festival di Udine (per gli amici FEFF) ne ha parlato il mondo. Variety, ad esempio, oltre ad elogiarlo in continuazione, ne segnala anche con anticipo la line-up che verrà. Un servizio che la bibbia del cinema offre a Berlino, Cannes e Venezia. Insomma Udine che corre al centro del mondo dal 20 al 28 aprile 2018 con 81 Film in programma provenienti dal “lontano Est”, 21 opere prime e seconde sui 55 ...

Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-15T15:39:08+00:00 Roma – Sui social è un vero e proprio influencer e per tanti è una star indiscussa del web: stiamo parlando di Gianni Morandi, certezza della musica italiana ormai dagli anni Sessanta. I suoi live si sa sono di tutti e per tutti, Morandi è infatti uno dei pochi artisti capaci di […] L'articolo Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival proviene da NewsGo.

Annunciati nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018 - le date estive tra Modena e Lucca Summer Festival : biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018: il cantautore italiano sarà in tour nei principali Festival estivi! Attualmente in tour nei palazzetti dello sport italiani, Gianni Morandi sta registrando un successo grandioso: grandi vendite e numerose affluenze nel Gianni Morandi Tour 2018, partito lo scorso 22 febbraio da Jesolo. Si aggiungono nuovi appuntamenti con il tour di Gianni Morandi nel 2018, che dopo il successo nei ...

La Spezia Short Film Festival - arriva Gianni Amelio : Amelio tornò così in Italia con un figlio adottivo, che ha adesso più di quarant'anni e lavora a sua volta nel mondo del cinema: un rapporto di paternità dagli echi particolarmente complessi per un ...

Far East WEB Festival - in streaming il meglio dei 20 anni del FEFF : Dieci film per altrettante sfaccettature di cinema Far East. Dieci titoli che aiutano a comprendere di cosa si parli quando si parla di cinema dell'Estremo Oriente, lontano da semplificazioni ...