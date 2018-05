Zingaretti | alleanza per Comuni | senza M5S

Zingaretti alla convention “Alleanza del fare” : “Governiamo per liberare le persone dalle difficoltà della loro condizione, è l’unica motivazione. Altrimenti la politica resta gestione del potere per il potere e la gente giustamente ci caccia”, dice il governatore del Lazio Nicola Zingaretti alla convention “Alleanza del fare” a Roma. “Non siamo qui per convention ‘Alleanza del fare’ a Roma. ‘Non siamo qui per presentare una candidatura e ...