Zic | Valentina e Luca a rischio espulsione per gli insulti ad Alessandra Celentano?

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergognose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Zic e Valentina stanno insieme?/ Serale Amici 2018 : Alessandra Celentano insinua il dubbio… (5 maggio) : Zic e Valentina stanno insieme? Serale di Amici 2018: Alessandra Celentano insinua il dubbio con una frase rimproverando la ballerina della Squadra Bianca...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

Amici 17 - offese ad Alessandra Celentano : lo scivolone di Valentina - Luca e Zic : Amici 2018: Valentina, Luca e Zic offendono Alessandra Celentano Alessandra Celentano definita “arpia” ma non solo. Questa, infatti, una delle offese “ripetibili” pronunciate da Valentina, Luca e Zic contro la maestra di danza di Amici 2018. A far scattare la miccia? Sembra sia stato un commento che la professoressa ha riservato a Bryan, a suo dire […] L'articolo Amici 17, offese ad Alessandra Celentano: lo ...