Zic e Valentina stanno insieme? Serale Amici 2018 | Alessandra Celentano insinua il

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergognose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...