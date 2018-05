newsgo

: Milan, Yonghong Li: ''Voglio la Coppa Italia'' - milansette : Milan, Yonghong Li: ''Voglio la Coppa Italia'' - milansette : Milan, Yonghong Li: 'Voglio la Coppa Italia' - milansette : Milan, Yonghong LI: ''Ho grandi aspettative, voglio la Coppa Italia'' -

(Di sabato 5 maggio 2018)LI: “Voglio laItalia” Prima il Verona per la rincorsa all’Europa, poi soprattutto la finale diItalia contro la Juventus. Il presidente del MilanLi è sbarcato in Italia per stare vicino alla squadra: “Ho grandi aspettative per questa sfida – ha commentato al suo arrivo -. Mi auguro che riusciremo …