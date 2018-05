WTA Rabat | titolo per Elise Mertens | sconfitta in finale la serba Tomljanovic

Tennis - WTA Rabat 2018 : titolo per Elise Mertens. Sconfitta in finale la serba Tomljanovic : Continua l’ottimo momento di stagione di Elise Mertens, che trionfa nel torneo WTA di Rabat. Si tratta del quarto titolo in carriera per la belga, il terzo in un 2018 davvero strepitoso per la numero 19 del mondo che aveva già vinto ad Hobart e Lugano. In finale sulla terra rossa marocchina Mertens ha sconfitto la serba Alja Tomljanovic, numero 96 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e quarantasette minuti di ...

Tennis - WTA Rabat 2018 : Elise Mertens domina. Niente rivincita per Sara Errani : Da Genova a Rabat il risultato non cambia. Elise Mertens batte ancora una volta Sara Errani e si qualifica per le semifinali del torneo WTA di Rabat. Anche sulla terra rossa marocchina la belga, numero 19 al mondo, si impone dopo un’ora e mezza di gioco per 6-3 6-1, stesso punteggio del playoff di Federation Cup giocato qualche settimana fa. Nel primo set ci sono addirittura sette break. Errani si porta subito avanti, strappando il ...

WTA Rabat : Errani ai quarti : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Sara Errani è approdata ai quarti di finale del torneo Wta di Rabat, dotato di 250mila dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa della città del Marocco. La ...

Tennis - WTA Rabat 2018 : Sara Errani domina la svedese Larsson e si qualifica per i quarti di finale : Ci è voluta poco più di un’ora a Sara Errani per qualificarsi per i quarti di finale del torneo WTA di Rabat. La Tennista azzurra, numero 89 della classifica mondiale, ha sconfitto in due set la svedese Johanna Larsson, numero 82 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0. Un’altra ottima prestazione per 31enne romagnola, che aveva eliminato al primo turno la kazaka Zarina Diyas, testa di serie numero cinque. Dopo le due brutte ...

WTA Rabat - Errani - esordio vincente : Nel secondo, Stosur ha mancato chances per salire 3-0 e la numero 24 del mondo ha messo varietà e tenacia al servizio di un obiettivo di rimonta. Ma ha aperto il terzo set con due doppi falli e l'...