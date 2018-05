Windows 10 April Update | scoperto un nuovo bug che causa arresti anomali Video

Microsoft : stop ad 'April 2018 Update' per Windows? Ecco cosa è successo davvero Video : #Windows 10 era pronto a ricevere un aggiornamento importante. April Update 2018 è stato annunciato come un update che sarebbe stato percepito dall'utenza. Non si trattava della solita rivisitazione interna delle chiavi di registro o di altri file di sistema, che avrebbe migliorato la stabilita' del software ma che non avrebbe fatto accorgere di nulla milioni di persone che quotidianamente usano il sistema operativo di casa Microsoft. April ...

Come scaricare o aggiornare a Windows 10 April 2018 Update : Il 30 Aprile è stato rilasciato ufficialmente l’aggiornamento Windows 10 April 2018 Update, o meglio conosciuto Come Windows 10 Spring Creators Update. Si tratta del primo grande aggiornamento del 2018 e porta con sé la versione 1803. Per installare questo nuovo Update si può procedere in due modi, a seconda della situazione in cui ci troviamo. In questo caso non sarà necessario effettuare un’installazione pulita di Windows, in ...

Windows 10 - Con L' Aggiornamento April 2018 Update Sono State Rimosse Alcune Funzioni - Ecco Come Evitare Brutte Sorp - Aggiornamento - : Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo con Spotify dei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia ...

Windows 10 : Google Chrome o Cortana si blocca in April Update? Ecco come risolvere : Su Reddit si è aperta in questi giorni un’accesa discussione su un particolare problema riscontrato da alcuni utenti Windows 10 che hanno aggiornato il proprio PC o tablet ad April Update. Scendendo nei dettagli, la nuova versione del sistema operativo di casa Redmond provoca occasionalmente il crash di alcune applicazione tra cui Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, e Cortana indispensabile per effettuare le ricerche ...

Windows 10 April Update : segnalati i primi problemi : Il rollout di Windows 10 April Update è iniziato il 30 Aprile e sono già molti gli utenti che lo hanno installato volontariamente per provare le novità di questa nuova versione. April Update, conosciuto precedentemente come Redstone 4, è stato ben testato sia dagli Insider che dalla stessa Microsoft la quale, per fini precauzionali, ha anche deciso di ritardarne il rilascio. E in effetti il nuovo aggiornamento risulta essere stabile e ...

Windows 10 - aggiornamento : come scaricare subito l’April Update 2018 : L’ultimo aggiornamento di Windows 10 è pronto per essere scaricato. Lo Spring Creator Update – poi rinominato April Update – porterà una ventata di novità sui computer di casa e di lavoro, cercando di partire dalla buona base di partenza del sistema operativo Microsoft. Dopo aver lavorato anni per consolidare la struttura ed eliminare bug e difetti, la casa di Redmond prova a fare un passo in più e cerca di rendere più appetibili alcuni ...

Intel rilascia nuovi driver grafici per Windows 10 April Update : In occasione del lancio ufficiale di April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10, Intel ha rilasciato una nuova versione per i propri driver grafici. Questo aggiornamento dei driver offre miglioramenti significativi in ??termini di qualità e risparmio energetico durante la visualizzazione di contenuti Enhanced Dynamic Range (EDR) e offre, inoltre, una migliore luminosità in modalità High Dynamic Range (HDR) per processori Intel di ...

Windows 10 April 2018 Update : ecco le funzionalità rimosse o non più supportate : ... Feature rimosse su Windows 10 April 2018 Update Groove Music Pass , in risposta al termine del servizio di musica in streaming. L'app Groove è stata aggiornata per supportare il cambiamento, ma può ...

Windows 10 April Update : come liberare spazio dal PC : Se avete installato Windows 10 April Update, avrete sicuramente notato un aumento significativo della memoria occupata dal sistema operativo. Questo inconveniente non è dovuto all’aggiornamento in sè bensì ai suoi file temporanei. Oggi vediamo come rimuoverli subito e, di conseguenza, come liberare spazio dal PC o tablet in uso fino a 40GB. E’ doveroso sottolineare però che, nel momento in cui si eliminano tali file, non è più ...

Windows 10 April Update e privacy : come disattivare la Timeline (cronologia) : L’aggiornamento di Aprile 2018 è partito il 30 Aprile, se non lo hai ancora ricevuto c’è un modo per forzarlo e aggiornare subito, altrimenti ecco alcune cose che dovresti sapere sulla privacy di Windows 10 April Update e la Timeline o cronologia, se preferisci. Vediamo come mantenere la privacy il più possibile anche se non del tutto, purtroppo. Windows 10 April Update: a cosa serve la Timeline Per capire di cosa sto parlando ...

Windows 10 1803 April 2018 Update quanto ci vuole ad aggiornare : L'ultimo aggiornamento Windows 10 rilasciato da Microsoft nella giornata di ieri alle ore 19 sta arrivando sui computer di mezzo mondo. Quando tempo per aggiornare Windows 10

Windows 10 April Update : elenco completo delle funzionalità rimosse : Come di consuetudine con ogni aggiornamento, anche in April Update Microsoft ha aggiunto delle funzionalità e rimosse altre per cercare di fare un po’ di pulizia e ordine in Windows 10. Qui di seguito sono riportato tutte le funzioni che sono state completamente rimosse oppure deprecate ossia non più in sviluppo. Tuttavia, non c’è nulla di cui preoccuparsi perchè le feature che Microsoft elimina nelle versioni del proprio OS sono o ...

Come aggiornare subito a Windows 10 April Update : Windows 10 April Update è partito il 30 Aprile in modo graduale, questo significa che non tutti i PC Microsoft ha aggiornato all’ultima versione software. Per ottenere subito la nuova versione di Windows 10 ci sono due metodi semplici e rapidi che chiunque può provare, non occorre una preparazione particolare, basta seguire i passi indicati in questa guida. Windows 10 April Update: cosa c’è di nuovo Come forzare l’aggiornamento ...

April Update : come ritornare alla versione precedente di Windows 10 : Nonostante Microsoft abbia confermato ufficialmente la stabilità software di April Update, non è da escludere che alcuni utenti possano avere alcuni problemi come incompatibilità con i driver e con determinati programmi oppure bug di qualsiasi altro genere. In questa articolo-guida vediamo come ritornare alla versione precedente di Windows 10, ossia Fall Creators Update, tramite una semplice funzionalità introdotta da Microsoft stessa. Questa, ...