William McRaven | «Fatti il letto | se vuoi cambiare il mondo»

(Di sabato 5 maggio 2018) «Se voleteilcominciate col rifarvi il». Lo ha detto l’ammiraglioagli studenti universitari del Texas: quel discorso, diventato virale, ha avuto milioni di visualizzazioni. «Se la mattina vi fate il, avrete portato a termine il primo compito della giornata. Questo vi darà una sensazione di orgoglio e vi incoraggerà a concluderne un altro, e poi un altro ancora. Farsi il, inoltre, rimarca la consapevolezza che le piccole cose contano. Se non sapete fare bene le piccole cose, non ne farete mai di grandi». Non è un’esperta di riordino (tema interessantissimo peraltro) o una madre esasperata a dettare questa semplice regola, ma un ammiraglio della marina americana. Nel suo discorso,ha condiviso i principi che ha imparato durante il suo addestramento nella US Navy e che lo hanno, a suo dire, aiutato a superare le sfide non solo ...