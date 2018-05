WhatsApp | fate attenzione al ' messaggio bomba'

Blastingnews

(Di sabato 5 maggio 2018) Sulla famosa applicazione di messaggistica istantaneasta circolando undavvero inusuale, che potrebbe mettere in serio pericolo il vostro smartphone. Si tratta di unapparentemente innocuo ma che potrebbe mandare a monte, seppure per qualche secondo, l'applicazione stessa oppure l'intero cellulare. Uncon un pallino nero Il'incriminato' ha l'aspetto di un comune, eccezione fatta per un pallino nero posto a sinistra delstesso. Ma non è colpa di quel pallino nero, di ciò che c'è nell'ultima riga, ovvero 1.996 caratteri presenti che per la maggior parte però sono invisibili agli occhi. Il 'blocco' avviene dal momento in cui si preme con il dito questa riga, e non il pallino come si potrebbe erroneamente pensare: nel tentativo di un reindirizzamento della sequela l'applicazione blocca lo smartphone, e questo avviene ...