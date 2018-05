Waymo - Incidente per un prototipo a guida autonoma

quattroruote

: RT @quattroruote: In Arizona un prototipo a guida autonoma #Waymo è stato coinvolto in un incidente causato da un errore umano https://t.co… - crosshairs981 : RT @quattroruote: In Arizona un prototipo a guida autonoma #Waymo è stato coinvolto in un incidente causato da un errore umano https://t.co… - quattroruote : In Arizona un prototipo a guida autonoma #Waymo è stato coinvolto in un incidente causato da un errore umano… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Undellaè stato coinvolto in una Chandler, in Arizona, che ha causato il ferimento della collaudatrice presente sul sedile didel van. Secondo le prime ricostruzioni, e come visibile dal filmato diramato dall'azienda, il van stava procedendo a bassa velocità in modalità driverless quando è stato urtato da un'auto che, per evitare un altro veicolo, ha dovuto sterzare bruscamente finendo per scontrarsi contro la Chrysler Pacifica del progetto didella Alphabet, la costola di Google che gestisce tutte le società di Big G che non operano direttamente nel settore dei servizi internet. Errore umano. A giudicare dal video le dinamiche dell'appaiono piuttosto chiare. Iltore della Honda Civic Coupé ha sterzato all'improvviso per evitare una vettura partita all'incrocio alla sua destra, perdendo il controllo del ...