Vulcano Kilauea | l’eruzione è simile a quella del 1955 e non è un buon segno

Eruzione del Vulcano Kilauea provoca terremoto alle Hawaii : Una scossa di terremoto di magnitudo 6,9 è stata registrata a Big Island, nelle Hawaii . Si tratta della scossa più forte mai registrata nell'arcipelago dal 1975 ad oggi. Negli ultimi giorni nell'isola si sono verificate oltre 100 scosse; uno sciame sismico collegato con l' Eruzione del vulcano Kilauea - uno dei più grandi del mondo - che ha costretto le autorità ad ordinare l'evacuazione di 1700 abitanti. Per il momento non si hanno notizie di ...

Vulcano Kilauea - le leggende della dea Pele : sfortuna e disgrazie per coloro che portano via le sue rocce : La spiritualità è una parte importante della cultura hawaiana. Esistono molti miti e leggende che le famiglie locali hanno trasmesso nel corso degli anni. E i due maggiori vulcani della Grande Isola, il Kilauea e il Mauna Loa, sono le fonti di molte di queste storie bizzarre. Ad illuminare la maggior parte delle antiche leggende hawaiane è Pele, dea del fuoco, dei fulmini, del vento, della danza e dei vulcani. Conosciuta anche come “la donna che ...