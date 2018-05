Vola l' export genovese delle piccole e medie imprese verso gli Usa | il settore alimentare

Aerospazio - Vola l'export dell'industria aerospaziale lombarda : Teleborsa, - Nel 2017 l'export del settore aerospaziale in Lombardia è cresciuto del 9,4% a quasi 1 miliardo e mezzo di euro, rappresentando un peso complessivo del 27% sul totale italiano del settore.

Arredamento e design - l'export Vola Bergamo 17esima tra le province : Un export di quasi 22 miliardi in un anno. È il valore raggiunto dall'Italia nel 2017 tra Arredamento, illuminazione, articoli in porcellana e ceramica e gioielleria, in crescita rispetto all'anno ...

De Luca : "Export del vino campano Vola" : La regione Campania arriva unita all'appuntamento del Vinitaly. Per la fiera dedicata al mondo del vino, in scena a Verona dal 15 al 18 aprile, la Regione ha riunito oltre 200 operatori del settore. '...

L'export continua a Volare - +8% - . E dai dazi cinesi una nuova chance : Da quando, nel 2015, ha messo la freccia e superato la Francia in termini di produzione, l'industria italiana del vino non ha mai smesso di crescere. Quel mix di cultura millenaria, unicità ...

Istat - Zingaretti : Export Lazio Vola a +17 - 4% - Regione motore per Paese - : "L'Export del Lazio vola: +17,4% , Istat 2017, Italia +7,4%, . I dati confermano che l'economia è più forte e che la nostra Regione è motore per il Paese. Avanti per trasformare questi dati positivi in benessere per tutti". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola ...

Amarone al top in Valpolicella. Vola export e produttivita' : Roma, 2 mar. , askanews, 'La sostenibilità in vigna e in cantina non rappresenta solo un valore etico ma una leva di mercato: sono molti gli indicatori che dimostrano come l'aspetto eco-responsabile ...