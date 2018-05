Viviani vince allo sprint la seconda tappa del Giro 

Giro d'Italia - Viviani vince allo sprint. Maglia rosa all'australiano Dennis : La seconda tappa del Giro d'Italia va a Elia Viviani che ha coperto i 167 chilometri da Haifa a Tel Aviv in 3 ore 51'20" davanti a Jacub Mareckzo, Sam Bennet, Niccolò Bonifazio e Sacha Modulo. "Ai 250 metri dal traguardo avanti tentennavano, ma ho anticipato bene, sono riuscito ad agganciare bene Mareczko e poi fare la volata", ha detto Viviani, "È andata bene, bisognava muoversi nel modo migliore. Ringrazio i compagni". Per Viviani è la seconda ...

Viviani piazza lo sprint vincente A Tel Aviv bruciato Mareczko : Epilogo in volata della prima frazione in linea, da Haifa a Tel Aviv. La maglia rosa passa dall'olandese Dumoulin all'australiano Dennis, grazie all'abbuono del traguardo volante

Giro 2018 - Elia Viviani vince 2a tappa : 17.08 Come era prevedibile, soluzione allo sprint nella seconda tappa israEliana del Giro 2018, la prima in linea: Elia Viviani si aggiudica la Haifa-Tel Aviv, 167km, battendo in volata Jacob Mareczko e l'irlandese Sam Bennett. La maglia rosa cambia padrone: l'australiano Rohan Dennis passa in testa grazie all' abbuono del traguardo volante. Il caldo è meno forte del previsto, le iniziative di fuga vengono regolarmente attutite (il canadese ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Felice di vincere da favorito. Ero deluso dopo la Milano-Sanremo” : Una vittoria di prepotenza, partendo con i favori del pronostico e confermandoli al traguardo: Elia Viviani si è imposto oggi nella De Panne Koksijde (ex Tre Giorni di La Panne), grazie ad uno sprint impressionante soprattutto negli ultimi 100 metri. Il velocista della Quick-Step Floors fa sei in stagione con la nuova maglia: inizio di 2018 eccellente che può trasformarsi davvero in strepitoso. “È la mia prima vittoria europea dell’anno e ...

Bruges-La Panne - vince Elia Viviani : per il veronese è il sesto successo in stagione : ... Bora-Hansgrohe, +0:00 3 Jasper Philipsen , Hagens Berman Axeon, +0:00 4 Baptiste Planckaert , Katusha Alpecin, +0:00 5 Jens Debusschere , Lotto Soudal, +0:00 6 Amaury Capiot , Sport Vlaanderen-...