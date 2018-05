Vittime innocenti di mafia | la beffa degli indennizzi

Il ringraziamento dei familiari Vittime innocenti delle mafie : Il referente di Libera Calabria, a nome dei familiari vittime innocenti delle mafie, Matteo Luzza, esprime la gratitudine per l’ospitalità

L’impegno di Libera per la memoria delle Vittime innocenti : Tantissimi i giovani provenienti da tutta la Calabria hanno sfilato a Vibo Valentia e sfidato quei poteri criminali che stanno

Rovereto marcia per le Vittime innocenti della mafia. La XXIII edizione della Giornata organizzata da Libera : Finito il momento di raccoglimento i partecipanti hanno potuto assistere, in diretta streaming, al discorso di Don Luigi Ciotti tenutosi a Foggia, scelta come città simbolo del 2018. ' Terra, solchi ...

A Saluzzo ottomila in piazza per la Giornata dedicata alle Vittime innocenti delle mafie : 'Terra, Solchi di memoria e impegno' è il titolo della XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera Piemonte e sostenuta dall'...

‘ndrangheta - noi ci mettiamo la faccia. Da Reggio Calabria un video per ricordare le Vittime innocenti della criminalità organizzata : “Per le vittime innocenti della ‘ndrangheta noi ci mettiamo la faccia”. Singolare iniziativa del sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che in un video diffuso sui social, realizzato con gli assessori e i consiglieri della sua maggioranza, ha ricordato il lungo elenco dei nomi delle vittime della criminalità organizzata in Calabria. “Vogliamo ricordarli tutti – ha spiegato il sindaco – ...

"No alla mafia" - a Foggia la marcia di Libera con Don Ciotti : tributo a 900 Vittime innocenti : Dopo dieci anni la Giornata della memoria e dell'impegno organizzata torna in Puglia "per raccontare le mafie del Foggiano e la loro radicata pericolosità"....

Antimafia - a Foggia la marcia di Libera con Don Ciotti : "Tributo a 900 Vittime innocenti" : Dopo dieci anni la Giornata della memoria e dell'impegno organizzata torna in Puglia "per raccontare le mafie del Foggiano e la loro radicata pericolosità"....

XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in memoria delle Vittime innocenti di tutte le mafie : tutto pronto per il 21 marzo non solo a ... : Dopo la lettura, collegamento in streaming, in diretta da Foggia, per trasmettere il discorso di don Luigi Ciotti . Al termine della manifestazione mattutina, i familiari delle vittime della mafia ...

Diritti in comune sarà in piazza per la 'Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie' : Aziende che lavorano nel distretto del cuoio di Santa Croce, per lo più contoterziste o fornitrici di servizi per la concia, ma con esponenti importanti nel mondo associativo, sembrano essere ...