Vitalizi | al Senato il taglio resta al palo Toninelli a Casellati | “Dov’è l’istruttoria?”

M5s chiede abolizione dei Vitalizi a Casellati : “Al Senato istruttoria ferma - è scandaloso” : Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, ha inviato una lettera alla presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati per chiederle che fine abbia fatto l'istruttoria per abolire i vitalizi. E poi attacca: "Sembra che l'istruttoria dei questori stia concludendosi in maniera scandalosa".Continua a leggere

Vitalizi : De Poli - impegno Senato non si discute : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “L’impegno del Senato ad un percorso con la Camera sul tema dei Vitalizi non puo’ essere messo in discussione. Gli uffici legislativi e amministrativi dei due rami del Parlamento si sono incontrati ieri per valutare in maniera coordinata gli aspetti di diritto e di metodo. Una riunione che fa seguito a quella che come questori del Senato abbiamo avuto una settimana fa con i colleghi della ...

Vitalizi - riunione congiunta dei questori di Camera e Senato. Fraccaro : “Li aboliremo in due settimane” : Prima riunione informale dei collegi dei questori di Camera e Senato per parlare dell’abolizione dei Vitalizi. “Li aboliremo nel giro di due settimane con una delibera”, ha dichiarato il questore M5s Riccardo Fraccaro. L’intenzione condivisa dai rappresentanti dei vari partiti è quella di individuare un percorso comune tra i due rami del Parlamento sul tema. Dopo il primo annuncio del presidente M5s della Camera Roberto ...