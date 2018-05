Virus Dengue trasmissibile anche per via sessuale Una ricerca italiana | “Uomo in vacanza

Il Virus Dengue potrebbe trasmettersi anche per via sessuale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salute : il Virus Dengue si trasmette anche per via sessuale : Il virus Dengue si trasmette anche per via sessuale. Lo rivela uno studio dell’Istituto per la malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” che ha rilevato la presenza del virus nel liquido seminale di in un italiano guarito da una recente infezione e appena rientrato da un viaggio in Thailandia. Lo studio, appena pubblicato da Eurosurveillance, dimostra che il virus persiste in attiva replicazione nel liquido seminale ed in ...