Violenta la moglie poi dà il coltello a un figlio di 4 anni | Feriscila

(Di sabato 5 maggio 2018) Picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e anche a vedere la scena del marito che mette unin mano al più grande dei loro due figli, di 4, istigandolo a ferire la madre. Sono alcune delle violenze subite dalladi un romeno di 26che è stato arrestato da carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di Catania.I reati ipotizzati dalla Procura distrettuale etnea sono violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.Coetanea del coniuge, la donna, hanno ricostruito i militari dell'Arma, è stata per lungo tempo vittima di violenze: botte dinanzi ai figli di 4 e 2, riportando anche una frattura al costato giudicata guaribile in 30 giorni, l'impossibilità di chiamare i soccorsi, lasciata per punizione fuori all'addiaccio e privata anche ...