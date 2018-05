Verona | Pecchia | ' Retrocessione? C' è amarezza | io il responsabile'

Serie A Verona - Pecchia : «Contro il Milan dobbiamo dare il massimo» : Verona - " Ovviamente speravo in un campionato diverso per noi, tante squadre si sono ritrovate a lottare per la salvezza, abbiamo speso tante energie nel rincorrere una posizione di classifica e alla ...

Serie A Verona - Pecchia mette nel mirino la gara col Milan : Verona - Il Verona prosegue i propri allenamenti, allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di sabato contro il Milan . La squadra, agli ordini del tecnico Fabio Pecchia , ...

Serie A Verona - Pecchia : «Con la Spal ce la giochiamo» : Verona - "Contro il Genoa non abbiamo raccolto nulla, ma avremmo meritato di far punti. E' stata una sconfitta difficile da accettare, anche visti ai risultati delle altre squadre". Non nasconde ciò ...

Serie A Verona - Pecchia : «Salvezza? Cammino complicato» : Verona - "Contro il Genoa non abbiamo raccolto nulla, ma avremmo meritato di far punti. E' stata una sconfitta difficile da accettare, anche visti ai risultati delle altre squadre". Non nasconde ciò ...

Serie A Verona - Pecchia : «Dura per la salvezza - ma abbiamo l'obbligo di continuare» : GENOVA - "I ragazzi hanno avuto un grande spirito, sul un campo difficile. La voglia di vincere c'è stata, ma non ci siamo riusciti" . Così il tecnico del Verona , Pecchia , dopo il ko con il Genoa , ...

Genoa-Verona 3-1 : il Grifone festeggia la salvezza - Pecchia nei guai : Nel posticipo della 34a giornata, il Genoa ha superato in casa il Verona per 3-1: gol di Medeiros, Romulo su rigore per i veneti, dell'ex Bessa e di Pandev, che realizza una rete gioiello con lo '...

Genoa-Verona 3-1 : l'ex Bessa punisce Pecchia. Grifone ormai salvo - l'hellas vede la B : Il Monday night del Ferraris regala scintille. Il Verona è chiamato alla partita della vita per continuare a sperare nella salvezza. Contro il Genoa mette impeto e orgoglio, ma non basta. Va subito ...

Genoa Verona / Streaming video e diretta tv : Ballardini vs Pecchia - probabili formazioni - quote e orario : diretta Genoa Verona info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del Monday Night di Serie A per la 34^ giornata (oggi 23 aprile)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Serie A Verona - Pecchia : «Dobbiamo guardare avanti» : Verona - "La questione è stata di energie fisiche e mentali nella seconda frazione" . Il tecnico del Verona , Pecchia , analizza così il ko con il Sassuolo ai microfoni di Radio Rai: "Nella prima ...

Serie A Verona - Pecchia : «Il Verona non meritava di perdere...» : Fabio Pecchia commenta così la sconfitta: "Mi fa rabbia parlare di questa partita - dice l'allenatore a Sky Sport - perchè nel secondo tempo meritavamo di riprenderla, di pareggiare e poi vedere come ...

Serie A Verona - Pecchia : «Salvezza ancora alla portata» : Verona - "A questo punto della stagione spesso è l'aspetto psicologico ad essere determinante. La fase offensiva? Dobbiamo essere sicuramente più concreti sotto porta, quando si entra in area bisogna ...

Serie A Verona - Pecchia : «Col Bologna dobbiamo avere ritmi alti» : Verona - "Domenica affronteremo una squadra di un certo valore, con una classifica di buon livello. Hanno un reparto offensivo importante, bisognerà essere molto attenti e mantenere i ritmi alti. La ...

Serie A Verona - Pecchia : «Le dimissioni di Fusco hanno dato una scossa» : Fabio Pecchia commenta così la partita ai microfoni di Sky Sport: ' La vittoria di oggi è importante, perchè ci permette di accorciare la classifica. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che non ...

Verona : Pecchia - mia squadra non molla : ANSA, - ROMA, 8 APR - E' soddisfatto Fabio Pecchia. "La vittoria di oggi è importante perché la classifica si accorcia - sottolinea -. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che non mollano dopo otto ...