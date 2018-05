Vanessa Incontrada e Il Capitano Maria mettono in fuga Michelle Hunziker e il suo Vuoi

Vanessa Incontrada conferma l’uscita di Non Dirlo al Mio Capo 2 in autunno e su Lino Guanciale : “È una delizia” : Per Vanessa Incontrada è un periodo d'oro. Reduce dal successo di Scomparsa, si prepara a debuttare, di nuovo come protagonista, nella fiction Il Capitano Maria, al via su Rai1 dal 7 maggio per quattro serate imperdibili. L'attrice spagnola ha raccontato in conferenza stampa le sfide nell'interpretare una donna in carriera, vedova e madre di due figli, e il suo conflitto di identità dovendo bilanciare il suo duplice ruolo: “Lei pensa di fare un ...

Il capitano Maria - trama e anticipazioni della fiction con Vanessa Incontrada : Lunedì 7 maggio in prima serata su Rai1 arriva Il capitano Maria, una produzione Palomar in collaborazione con Rai fiction prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti. La nuova serie tv in 4 puntate vede Vanessa Incontrada nei panni della protagonista dare vita ad un personaggio complesso, un investigatore sui generis: sensibile ed energico, paziente ed empatico, ma anche disperato, sempre sull’orlo di un possibile ...

Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada : trama prima puntata : Anticipazioni Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada: trama prima puntata Lunedì 7 maggio debutta su Rai1 Il Capitano Maria. E’ una fiction in 4 puntate prodotta dalla Palomar di Carlo Degli Esposti (la stessa casa di produzione de Il commissario Montalbano e Braccialetti Rossi) con Vanessa Incontrada, Giorgio Pasotti, Andrea Bosca, Carmine Buschini e Camilla Diana. Le anticipazioni della prima puntata de Il Capitano Maria svelano che ...

Vanessa Incontrada è il capitano Maria : ‘Ai figli non importa’ : Vanessa Incontrada è pronta per esordire su Rai1 lunedì 7 maggio in prima serata con Il capitano Maria, una nuova fiction in cui interpreta un capitano dei Carabineri che ha parzialmente sacrificato la carriera per potersi dedicare ai suoi figli: “Ai figli non importa che tu sia (…) l’ultima ruota del carro. Devi stare con loro“, dice l’attrice. LEGGI: Vanessa Incontrada, quando la benda sull’occhio ha ...

Vanessa Incontrada a Blogo : "Io di nuovo in tv in coppia con Bisio? Per noi va bene - ma ditelo a Rai e Mediaset!" (VIDEO) : In occasione della presentazione della nuova serie tv di Rai1, in onda da lunedì 7 maggio 2018, Blogo ha intervistato Vanessa Incontrada. L'attrice, che nella fiction diretta da Andrea Porporati e prodotta dalla Palomar interpreta il capitano dei Carabinieri Maria Guerra, ha parlato anche dell'improvvisato sketch dei baffi domenica scorsa a Che tempo che fa e della sua voglia di tornare a lavorare in tv con Claudio Bisio, che ha ritrovato ...

“Grazie - mamma”. Tutti conoscono (e adorano) Vanessa Incontrada - pochi sua madre. L’avete mai vista? Spagnola doc - si chiama Alicia ed è una delle donne più importanti della sua vita. Non a caso ha scelto proprio lei per superare quel momento così difficile… : Se c’è un personaggio del mondo dello spettacolo che mette d’accordo uomini e donne, allora quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è, anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. ...

Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada - fiction Rai tra femminismo e crisi di identità : anticipazioni in conferenza stampa : Una donna che sceglie di tornare indietro per andare avanti: questo riassume Il Capitano Maria, fiction con Vanessa Incontrada al via su Rai1 lunedì 7 maggio in quattro serate. Con questa nuova produzione, Eleonora Andreatta rinnova il legame profondo della Rai con il racconto del corpo dei Carabinieri. Questa è la prima volta che una storia assume la forma di un grande romanzo in quattro serate. Come dichiara la Andreatta, durante la ...

Il capitano Maria - serie tv Rai1 con Vanessa Incontrada : conferenza stampa : Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione di Il capitano Maria, la serie tv in 4 serate in onda su Rai1 da lunedì 7 maggio. TvBlog la seguirà in tempo reale. Presenti il direttore di Rai Fiction Tinni Andreatta e il cast formato da Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Camilla Diana, Francesco Colella, Carmine Buschini, Beatrice Grannò, Martino Lauretta, Adriano Chiaramida, Christian ...

Claudio Bisio riabbraccia Vanessa Incontrada - ma prima bacia Fazio sulle labbra : Tra ricordi, entrate in stile toreador e baci sulle labbra di Fabio Fazio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si sono rincontrati nell'ultima puntata di 'Che Tempo che Fa', su Rai 1. Gli ex conduttori ...

“Grassa”. Vanessa Incontrada e il corpo “nuovo”. La conduttrice - più volte presa di mira per non essere tornata in forma dopo la nascita del figlio. Ma è lei a parlare. Grande Vane! : È bella, simpatica, solare, sorridente. Da quando è arrivata in Italia, il pubblico l’ha subito amata perché Vanessa Incontrada non puoi non amarla. Classe 1978, Vanessa Incontrada è nata a Barcellona. Sua mamma è spagnola e suo padre è originario di Roma (nato e cresciuto nel quartiere della Garbatella) mentre i suoi nonni hanno origini napoletane. La Incontrada è quindi cresciuta col “sole” italiano e con quello spagnolo. A 17 anni, quando è ...

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada/ L'attrice : "Lui è stato il mio primo amore" (Che tempo che fa) : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada questa sera saranno ospiti a Che tempo che fa per parlare dei progetti sul piccolo e sul grande schermo e delle novità in arrivo nei prossimi mesi.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:46:00 GMT)

Che Tempo che Fa in diretta : Vanessa Incontrada e Claudio Bisio : [live_placement] Che Tempo che Fa, anticipazioni 29 aprile 2018 Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena conTemporanea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente ...

Che tempo che fa - anticipazioni : tra gli ospiti Matteo Renzi - Eusebio Di Francesco e Vanessa Incontrada : C'è anche Matteo Renzi tra i grandi ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa , in onda stasera su RaiUno dalle 20.35. Oltre all'ex presidente del Consiglio, in studio ci saranno anche grandi ospiti ...

CLAUDIO BISIO E Vanessa INCONTRADA/ I nuovi progetti sul set fra cinema e fiction tv (Che tempo che fa) : CLAUDIO BISIO e VANESSA INCONTRADA questa sera saranno ospiti a Che tempo che fa per parlare dei progetti sul piccolo e sul grande schermo e delle novità in arrivo nei prossimi mesi.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:32:00 GMT)