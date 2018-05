Valentina Verdecchi Amici 2018 | nuova lite con Alessandra Celentano?

Valentina Verdecchi/ Il ritorno sul palco dopo l'infortunio (Amici 2018) : Per Valentina Verdecchi è arrivato il momento di tornare a ballare dopo due settimane di stop dovute al suo infortunio alla coscia, riuscirà a rimanere ancora in gara o sarà fermata?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:00:00 GMT)

AMICI 17 SERALE 2018/ Valentina Verdecchi rischia l'eliminazione sabato? : AMICI 17 SERALE 2018, ecco gli ospiti della quarta puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, da Emma Marrone a Stash and The Kolors e Alessandra Amoroso.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:54:00 GMT)

Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018 : il referto medico dopo l’infortunio : Amici 2018 Serale: Valentina Verdecchi resta in gara dopo l’infortunio. Le parole del medico Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018 Serale. dopo l’infortunio, la ballerina della Squadra Bianca resta in gara nel programma di Maria De Filippi. A comunicarlo ufficialmente è stato il dottor Stefano Lovati nella terza puntata dello show in onda sabato 21 […] L'articolo Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018: il referto medico ...

Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018 Serale : il referto medico dopo l’infortunio : Amici 2018 Serale: Valentina Verdecchi resta in gara dopo l’infortunio. Le parole del medico Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018 Serale. dopo l’infortunio, la ballerina della Squadra Bianca resta in gara nel programma di Maria De Filippi. A comunicarlo ufficialmente è stato il dottor Stefano Lovati nella terza puntata dello show in onda sabato 21 […] L'articolo Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018 Serale: il referto ...

Dottor Stefano Lovati/ Chi è lo specialista cha ad Amici 2018 ha curato Valentina Verdecchi dall'infortunio : Dottor Stefano Lovati, Amici 2018: Valentina Verdecchi non si ritira grazie allo specialista che le regala una seconda possibilità. In collegamento da Arezzo con la trasmissione.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:45:00 GMT)

Valentina VERDECCHI/ Non lascia Amici 17 : il dottor Stefano Lovati conferma infortunio rientrato : VALENTINA VERDECCHI è ferma in panchina per uno strappo muscolare alla coscia, il dottore le permetterà di tornare in gara o dovrà lasciare la scuola di Amici 17? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Valentina Verdecchi - Amici 17/ dall'infortunio alle lacrime - qual isono?(per lei) : Valentina Verdecchi è ferma in panchina per uno strappo muscolare alla coscia, il dottore le permetterà di tornare in gara o dovrà lasciare la scuola di Amici 17? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:40:00 GMT)

“Valentina…”. Amici - la triste telefonata di Maria De Filippi alla ballerina infortunata. La Verdecchi si era fatta male - adesso arriva la decisione del programma. Cosa accadrà nella scuola : Il destino di Valentina Verdecchi ad Amici 17? Sempre più in bilico. Come avevamo anticipato, la giovane ha subito uno strappo che dovrà tenere a bada: ergo, non dovrà ballare per una settimana. Se in questo lasso di tempo riuscirà a recuperare del tutto potrà tornare a gareggiare con gli altri concorrenti della Squadra Bianca, altrimenti sarà costretta ad abbandonare la scuola di Amici. Intanto, però, il nuovo sviluppo è che la ballerina ...

Amici 17 - strappo muscolare per Valentina Verdecchi - è a rischio? : Valentina Verdecchi potrebbe lasciare il serale di Amici 17 per un infortunio: le parole della ballerina con la conduttrice Maria De Filippi Brutte notizie per Valentina Verdecchi. Durante l’ultima puntata del pomeridiano Amici 17, Maria De Filippi chiama la ballerina per avvisarla: “se lo strappo non va a posto, non è detto che tu possa ricominciare a ballare” Amici 17 serale: Valentina Verdecchi a rischio Durante la seconda ...

Valentina Verdecchi LASCIA AMICI 17 PER INFORTUNIO?/ Video - la Celentano : “E’ maldestra!” : VALENTINA VERDECCHI deve abbandonare la scuola di AMICI 17 dopo l'INFORTUNIO? Maria De Filippi avverte la ballerina: "Per te una settimana di riposo assoluto, poi..."(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 22:58:00 GMT)

Amici 17 - il dramma di Valentina Verdecchi : addio a Maria De Filippi? : Stop improvviso per la ballerina della Squadra Bianca di Amici 17, Valentina Verdecchi. La concorrente dello show di Maria De Filippi si è infortunata e la sua presenza all'interno del talent ora è a rischio, come rivela Trashitaliano.it. Solo sabato sapremo se l'infortunio bloccherà definitivamente la sua partecipazione.Ecco le parole di Maria De Filippi: "Non è una cosa grave, non c’è nulla di rotto", ha detto la conduttrice a Valentina, "però ...

Valentina Verdecchi lascia Amici 17 per infortunio?/ Video : "la maledizione di Alessandra Celentano" : Valentina Verdecchi deve abbandonare la scuola di Amici 17 dopo l'infortunio? Maria De Filippi avverte la ballerina: "Per te una settimana di riposo assoluto, poi..."(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:07:00 GMT)

Valentina Verdecchi LASCIA AMICI 17 PER INFORTUNIO?/ Video - in lacrime : "Non posso darla vinta alla Celentano" : VALENTINA VERDECCHI deve abbandonare la scuola di AMICI 17 dopo l'INFORTUNIO? Maria De Filippi avverte la ballerina: "Per te una settimana di riposo assoluto, poi..."(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:28:00 GMT)

Valentina Verdecchi lascia Amici 17 per infortunio?/ Video - "è scarsa" : il web si schiera con la Celentano : Valentina Verdecchi deve abbandonare la scuola di Amici 17 dopo l'infortunio? Maria De Filippi avverte la ballerina: "Per te una settimana di riposo assoluto, poi..."(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:18:00 GMT)