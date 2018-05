Usa | Nyt | ' Trump sapeva del pagamento alla pornostar mesi prima della smentita'

Usa - Nyt : Pentagono voleva l'ok del Congresso al raid in Siria : Il capo del Pentagono, James Mattis, aveva sollecitato Donald Trump a ottenere l'approvazione del Congresso prima di lanciare i raid in Siria ma la sua richiesta fu respinta dal presidente degli Stati ...

Nyt : Usa studiano nuove sanzioni a Mosca - dubbi di Trump : Nel pieno della guerra di spie con Mosca, la Casa Bianca starebbe studiando la possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Lo riporta il New York Times, spiegando però come il presidente Donald Trump resti riluttante nel cambiare il suo approccio e nell'autorizzare nuove misure, nonostante alcuni dei massimi responsabili della sua amministrazione premano per una politica più aggressiva.

CASO SPIA RUSSA SKRIPAL - ITALIA ESPELLE DUE DIPLOMATICI/ Ma NYT attacca : “Ha abbandonato Usa per la Russia” : CASO SKRIPAL, espulsioni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA RUSSA avvelenata in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'ITALIA ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Nyt - Usa accUsano Russia di cyberattacchi a impianti anche in Europa - : Secondo quanto riferisce il New York Times, Washington accusa Mosca di aver orchestrato cyberattacchi ai danni di impianti nucleari, sistemi idrici ed elettrici, con l'obiettivo di poter sabotare o ...

Usa : "Nyt" - con Pompeo una politica estera che si addice alla visione del presidente Trump : Washington, 13 mar 22:34 - , Agenzia Nova, - L'improvviso licenziamento del segretario di Stato Rex W. Tillerson lascia spazio ad un vero credente del motto "America First" del presidente... , res,