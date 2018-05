Usa | nuovo processo per Skakel Kennedy

Su alcuni computer il nuovo aggiornamento di Windows 10 si blocca Usando Chrome : Dopo avere installato l’ultimo aggiornamento di Windows 10 (“April Update”), diversi utenti hanno segnalato di avere problemi con Chrome, il browser di Google, che in alcuni casi comporta il blocco del sistema operativo. Altri utenti dicono di avere problemi simili The post Su alcuni computer il nuovo aggiornamento di Windows 10 si blocca usando Chrome appeared first on Il Post.

Toyota - Negli Usa un nuovo centro per la guida autonoma : Il Toyota Research Institute realizzerà un nuovo circuito per collaudare le tecnologie di guida autonoma all'interno del Michigan Technical Resource Park di Ottawa Lake, un centinaio di km a sud di Detroit. La costola del marchio giapponese specializzata nello sviluppo dei sistemi driverless e dell'intelligenza artificiale sfrutterà il nuovo tracciato per riprodurre delle situazioni di guida troppo pericolose per essere collaudate su strada e ...

Pamela - nuovo ordine di cattura per Innocent Oseghale. Adesso è accUsato di omicidio : Il nigeriano avrebbe violentato la ragazza romana e l'avrebbe uccisa dopo che si era sentita male per una dose di eroina La testimonianza del quarto nigeriano...

Anna Tatangelo torna con il singolo 'Chiedere scUsa' - tour estivo e nuovo album a settembre : Il brano, disponibile negli store digitali e in streaming, è in uscita venerdì 4 maggio e anticipa il nuovo album di inediti atteso per settembre 2018. Firmato da Matteo Buzzanca e prodotto da ...

Ginnastica - nuovo scandalo abusi sessuali. Brasile sconvolto - 42 casi. Barbosa accUsa Lopes : “Si infilava nel mio letto - mi seguiva in bagno” : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sconvolge il mondo della Ginnastica artistica. Fino a poche settimane fa erano gli USA nell’occhio del ciclone con le denunce di diverse Campionesse Olimpiche e del Mondo nei confronti del dottor Larry Nassar, medico della Nazionale poi condannato a pene esemplari. Ora è il Brasile a essere travolto da un nuovo caso. Ad essere accusato è Fernando de Carvalho Lopes, ex tecnico della Nazionale contro cui ...

“Olio bollente in faccia a quella”. Grande Fratello choc. Stavolta è troppo : il reality ha preso una piega preoccupante. E (di nuovo) lui finisce sotto accUsa : Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il ...

Nuovo record dei Simpson : è la serie tv più longeva degli Usa : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T11:35:38+00:00 ROMA – Con l’episodio numero 636, i Simpson tagliano la linea di un Nuovo traguardo, diventando la serie tv americana più longeva.Un record fino ad oggi appartenuto a Gunsmoke, serie western trasmessa dalla CBS dal 1955 al 1975. I Simpson si aggiudicano un titolo d’oro, confinato, tuttavia, solo negli USA.Nel […]

Stati Uniti - Pompeo nuovo segretario di Stato/ "Improbabile Usa mantengano accordo con Iran" : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal Senato(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Confcommercio SiracUsa - Piscitello nuovo presidente : rinnovata la giunta : Cambio ai vertici della Confcommercio di Siracusa. il nuovo presidente è Elio Piscitello, 48 anni, avvocato Siracusano con esperienza di rappresentanza istituzionale in ambito sociale e politico a ...

Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile negli Usa con un nuovo Face Unlock : Dopo oltre un mese in versione beta, EMUI 8.0 verrà rilasciata negli Stati Uniti il prossimo 30 aprile e introdurrà tutte le funzionalità tipiche di Android 8.0 Oreo e numerose funzionalità proprietarie, tra le quali spicca in nuovo sistema di sblocco con riconoscimento facciale simile a quello di OnePlus 5T. L'articolo Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile negli USA con un nuovo Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Come Usare il nuovo Gmail : La posta Gmail in questi giorni si rinnova per offrirci funzioni inedite. Qualcuno avrà già notato dei cambiamenti grafici visibili al primo accesso, altri dovranno aspettare qualche giorno. Google sta infatti procedendo per gradi e si stima che nel giro di qualche settimana il suo miliardo e mezzo di utenti sarà aggiornato. Se siete curiosi e non volete attendere il vostro turno però, potete accedere alla nuova versione dal menù impostazioni e ...

RagUsa - nuovo incontro per il Piano Provinciale dei Rifiuti : Si è svolto un nuovo incontro all'ex Provincia di Ragusa per parlare di nuovo Piano Provinciale dei Rifiuti. Attenzione sulla frazione residua ultima

WhatsApp - vietato agli under 16 a caUsa del nuovo regolamento europeo : La app di messaggistica istantanea WhatsApp ha aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l’età minima per l’utilizzo nell’Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp). L’annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall’Ue l’età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la decisione all’entrata in vigore il 25 maggio del Rgdp. Questo fissa a 16 anni l’età in cui i minori ...

Pamela Mastropietro - le intercettazioni choc e il nuovo dna/ I tre aguzzini accUsati di spaccio di stupefacent : Omicidio Pamela Mastropietro, Macerata: Pm "dna ignoto, uomo non africano". intercettazioni choc tra due nigeriani in carcere, "Oseghale doveva mangiarla". Funerali il 5 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:27:00 GMT)