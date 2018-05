: Usa, Mueller interroga testimone russo - NotizieIN : Usa, Mueller interroga testimone russo - TelevideoRai101 : Usa, Mueller interroga testimone russo - MTalevi : RT @MediasetTgcom24: Russiagate, oligarca russo sentito dalla squadra di Mueller #usa -

,il giudice del Russiagate hato il miliardarioche aveva partecipato all'inaugurazione del presidente Trump nel gennaio del 2017. Lo riporta il New York Times, indicando che all'inizio del 2018 è stato fermato l'oligarca Viktor Vekselberg a New York nella zona dell'aeroporto, quando è atterrato con il suo volo privato. Sono state controllate anche le sue apparecchiature elettroniche. Ciò non significa, precisa il Nyt, che sia sospettato di aver commesso reati.(Di sabato 5 maggio 2018)