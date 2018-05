Uomini e Donne Giorgio e Gemma lasciano il programma e a settembre | lo

Iran - tra protesta e amore : donne allo stadio travestite da Uomini : Folte parrucche e barbe finte. Un po’ come nel film Offiside di Jafar Panahi, Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2006, cinque donne Iraniane si sono intrufolate allo stadio Azadi di Teheran travestite da uomini. Tifosissime del Persepolis, storico club della capitale, lo scorso weekend le coraggiose ragazze sono riuscite ad eludere i controlli all’ingresso e salire così sugli spalti per assistere all’ultima partita di campionato e celebrare ...

Blitz droga - 23 arresti : tra i clienti - vip di Uomini e donne e Isola dei famosi Video : Un Maxi Blitz anti droga a Milano ha scoperto un traffico che coinvolgeva molti esponenti del mondo vip del capoluogo lombardo e non solo. Tra i clienti abituali e consumatori di cocaina, infatti, chef famosi, manager, fidanzate e corteggiatrici di tronisti di Uomini e donne [Video], ex partecipanti del Grande Fratello, e anche una modella che ha partecipato all’Isola dei famosi, “molto vicina a un regista”. A comandare il giro di spaccio era un ...

Uomini e Donne : Alessia Cammarota si è rifatta il seno : Uomini e Donne, Alessia Cammarota è rifatta: il ritocchino dopo le due gravidanze Ritocchino estetico per Alessia Cammarota. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel corso di una diretta su Instagram con il marito Aldo Palmeri, ha rivelato di aver rifatto il seno. I due si sono collegati con i follower proprio dalla clinica dove […] L'articolo Uomini e Donne: Alessia Cammarota si è rifatta il seno proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Gemma e Giorgio prendono casa a Roma. L'indiscrezione Video : Nuove rivelazioni su Gemma Galgani e Giorgio Manetti arrivano dal Settimanale Vero. “Chi conosce bene Manetti e la Galgani è pronto a giurare che i due avrebbero gia' deciso di andare a convivere. Da qualche settimana, infatti, Giorgio e Gemma sarebbero alle prese con un progetto importante: la scelta di una casa a Roma, citta' in cui è nata l’avventura televisiva che li vede protagonisti” è scritto nel magazine. E Marco, il nuovo corteggiatore ...

Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci : il nuovo rapporto dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: in che rapporti sono rimasti Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci Impossibile dimenticare la storia d’amore tra Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci a Uomini e Donne. Quello del nuotatore è stato uno dei Troni più lunghi del programma di Maria De Filippi. Ma dopo la tanto agognata scelta, la storia d’amore tra Federico […] L'articolo Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci: il nuovo rapporto ...

Uomini e Donne Over - Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani : 'Sei una brava giocatrice' : ... 'Gianni, Sbugiarda quel farlocco di Giorgio! Pensa che il mondo intero giri intorno a lui' e ancora 'L'unico che ha capito come è fatto Giorgio è Gianni..Tina stranamente è muta quando si parla di ...

“Calci nel c***”. Uomini e Donne - corteggiatrice demolita. Lo sfregio epocale : ”Non fai un ca***” : Ormai è noto a tutti che gli ex corteggiatori e tronisti, una volta usciti da ”Uomini e Donne” provano, con risultati più o meno vincenti, la strada dell’influencer. L’influencer è letteralmente in grado di influenzare chi lo segue, grazie non solo alla sua notorietà, ma anche alla sua “Neutralità” e “affidabilità”. In poche parole, se un grande YouTuber o un Intagramers che seguite vi consiglia di vedere un film e ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 04/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni che si esibisce in un balletto latino americano molto stravagante. Ida si siede al centro dello studio e intima a Donatella di non permettersi più di esprimere certi pareri. Scopriamo che Donatella avrebbe giudicato il fisico di Ida e lei non ha affatto apprezzato le sue parole. Maria manda in onda un rvm che ripercorre ciò che è accaduto nell’ultima puntata tra Ida e Riccardo, ...

Uomini e donne di Maria De Filippi - drammatica rissa : 'Calci nel c*** - io lavoro e tu non fai un c***' : La vita dei tronisti di Uomini e donne è dura, una volta lasciata Maria De Filippi . Ma quella dei fotografi che ne seguono la carriera lontano dalla tv, magari una volta trasformatisi in influencer ...

Uomini e Donne news : Ursula innamorata di Sossio? Le parole della dama : Uomini e Donne news: Ursula e la dichiarazione importante per Sossio A Uomini e Donne sembrerebbe proprio che Ursula sia innamorata di Sossio. La dama ha chiesto al calciatore di darle l’esclusiva. Dunque, il cavaliere deve scegliere se continuare a conoscere solo lei o se procedere il suo percorso frequentando altre Donne. Ma Sossio non […] L'articolo Uomini e Donne news: Ursula innamorata di Sossio? Le parole della dama proviene da ...

Uomini e Donne oggi : Valentina scrive a Riccardo - la rabbia di Ida : Uomini e Donne oggi: Ida contro Valentina, i messaggi a Riccardo Continuano le discussioni tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne. Questa volta al centro della scena c’è anche Valentina. Quest’ultima ha scritto più volte al cavaliere e da questo sono iniziate delle accese discussioni. Intanto, Ida non può fare a meno di lamentarsi […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Valentina scrive a Riccardo, la rabbia di Ida proviene da Gossip ...

Uomini e donne : IDA PLATANO e RICCARDO GUARNIERI hanno lasciato il programma? : Continuano le registrazioni del trono over di Uomini e donne; grazie al blog Isa e Chia, scopriamo insieme quali sono le ultime novità provenienti dallo studio di Maria De Filippi (risalenti a mercoledì 2 maggio 2018). Come prima cosa, si è discusso della situazione sentimentale tra Gemma Galgani e il cinquantasettenne Marco: nonostante alcuni giorni passati insieme a Cecina, la dama ha tenuto a precisare di non aver trascorso delle notti di ...

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 4 maggio 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 4 maggio 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2018 14:35.

Temptation Island Vip : tre ex tronisti di Uomini e Donne nel cast? : Uomini e Donne: tre ex tronisti sbarcano a Temptation Island Vip? La prima edizione di Temptation Island Vip inizierà fra due mesi e il cast sembrerebbe essere stato ultimato. Stando a quanto scritto dalla rivista Nuovo tv, ben tre tronisti di Uomini e Donne con i loro rispettivi partners sbarcheranno sull’isola tentatrice per mettere alla prova il loro amore. Il primo nome che spicca è quello di Francesco Monte, che potrebbe prendere ...