Uomini e Donne | Ennio torna ma non per Gemma Galgani

lanostratv

: Buon 157esimo anniversario agli uomini e alle donne del nostro @Esercito. Reintrodurre sei mesi di servizio militar… - matteosalvinimi : Buon 157esimo anniversario agli uomini e alle donne del nostro @Esercito. Reintrodurre sei mesi di servizio militar… - jaxofficial : “Gli uomini mediocri non riescono a sopportare le donne eccezionali” #teamdelax #TVOI - GDF : Buon #157esimo anniversario a tutti gli uomini e le donne dell’@esercito italiano! #4maggio #AlServizioDelPaese -

(Di sabato 5 maggio 2018): il suo exannuncia il ritorno aForse tanti telespettatori del Trono Over dinon se lo ricorderanno, ma molti anni fa in quello studio la damaha conosciutoZingarelli, innamorandosene perdutamente. La loro relazione ha appassionato molto gli spettatori, e tutto sembrava procedere per il meglio. Tuttavia, dopo un paio di mesi, sono emerse le prime differenze caratteriali. Differenze, che hanno portato alla definitiva rottura. Da quel momento disi sono perse un po’ le tracce, almeno fino ad oggi. Difatti, come riportato dal blog Isa e Chia, l’uomo ha fatto un clamoroso annuncio sui social, che ha già fatto molto discutere. Cosa ha rivelato? Parlando con un fan ha svelato che presto tornerà aalla spasmodica ricerca dell’anima gemella. Ma non è finita qua perchè ha subito messe ...