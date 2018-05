Una nuova Google Chromecast è stata rivelata da alcuni documenti FCC

FUMA SPINELLO E CADE DALLA FINESTRA/ Per riniziare non serve il 'branco' ma Una nuova povertà : Tre studentesse 17enni in gita scolastica si storidscono con uno SPINELLO, una di loro precipita DALLA FINESTRA della camera d'albergo. Il commento di SILVIO CATTARINA

FUMA SPINELLO E CADE DALLA FINESTRA/ Per riniziare non serve il "branco" ma Una nuova povertà : Tre studentesse 17enni in gita scolastica si storidscono con uno SPINELLO, una di loro precipita DALLA FINESTRA della camera d'albergo. Il commento di SILVIO CATTARINA(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:08:00 GMT)14ENNE IN COMA ETILICO/ Farsi da soli, il macigno che affossa i nostri giovaniL'IMPREVISTO/ Che succede nel cuore dei ragazzi, perché dicono "non devo render conto a nessuno"?

Destiny 2 : in arrivo Una nuova patch : Nei giorni scorsi sono state rilasciate molte informazioni sull'attesissima espansione di Destiny 2 (la Mente Bellica) insieme alla nuova patch che arriverà l'8 maggio. Recentemente gli sviluppatori hanno condiviso nuovi dettagli.Come riporta Gamingbolt il Vault sarà incrementato di 300 slot (al posto dei 200 predefiniti), sappiamo anche che la tutte le emote a disposizione di un giocatore potranno essere scambiate in qualunque momento. La parte ...

YouTube Music sta testando Una nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda : Google sta testando delle novità per YouTube Music, in particolare si tratta di una nuova UI per la riproduzione dei brani e di una nuova funzione Coda. Le nuove feature avranno il compito tutt'altro che agevole di colmare il gap con la concorrenza. Scopriamo insieme come cambia l'esperienza d'uso di YouTube Music, sperando che arrivi presto anche da noi. L'articolo YouTube Music sta testando una nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda ...

Microsoft Outlook : in arrivo su Android Una nuova barra di spostamento : Microsoft, tramite il Google Play Store, ha informato gli utenti Android delle novità che verranno introdotte durante il corso delle prossime settimane nell’applicazione ufficiale di Outlook. L’intento del Colosso di Redmond è quello di migliorare ulteriormente l’esperienza grafica e di navigazione di una delle sue app più scaricate sugli smartphone. Tra le future novità troviamo anche una rinnovata barra di spostamento e una ...

Nuova Zelanda : si apre Una voragine che preoccupa gli scienziati : Nuova Zelanda: si apre una voragine che preoccupa gli scienziati Una voragine dalle dimensioni davvero notevoli si è aperta nell’isola nella parte nord della Nuova Zelanda nella notte della domenica del 30 aprile 2018. La voragine ha la misura di 200 Metri di lunghezza e 30 metri di larghezza e 20 metri di profondità. Il buco sta […] L'articolo Nuova Zelanda: si apre una voragine che preoccupa gli scienziati proviene da ...

Anfiteatro di Tharros : nasce Una nuova area spettacolo nel sito archeologico del Sinis attraverso un progetto dell'associazione culturale ... : ... miglioramenti della sicurezza, dell'accessibilità alle informazioni culturali e commerciali del sito archeologico, e un cartellone di concerti e spettacoli allestito attraverso un adeguato ...

Vodafone Special Minuti 10 Giga è Una nuova offerta winback per tentare gli ex-clienti : Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback con cui Vodafone sta provando a riconquistare la fiducia di alcuni ex-clienti tramite contatto da parte del reparto commerciale. L'articolo Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback per tentare gli ex-clienti proviene da TuttoAndroid.

Gli strappi di Netanyahu mettono il timing ad Una nuova guerra in Medio Oriente. Nel settantesimo di Israele : Il conto alla rovescia è iniziato. Le tappe scandite. 12 maggio, Trump annuncia ufficialmente l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare. 14 maggio: inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Fiamme nei Territori, Hamas e Hezbollah entrano sul piede di guerra. 15 maggio: nel settantesimo dello Stato d'Israele, Netanyahu ordina nuovi raid contro basi iraniane in Siria. E' l'inizio della guerra diretta tra Israele e Iran, combattuta ...

Nuova inchiesta di Greenpeace : in Indonesia è in atto “Una massiccia deforestazione per favorire l’industria dell’olio di palma” : Quattromila ettari di foresta pluviale in Papua, Indonesia – un’area equivalente alla metà della città di Parigi – distrutti fra il maggio 2015 e l’aprile 2017 per produrre olio di palma. Lo rivela una Nuova indagine di Greenpeace “insieme ad alcune immagini scioccanti girate dall’organizzazione, che ora – si spiega in una nota – accusa un’azienda produttrice di olio di palma dalla quale si riforniscono marchi come Mars, ...

C'è Una nuova app che riconosce gli album dalla copertina : ... basta loggarsi su Spotify e caricare l'immagine della copertina, l'app connetterà l'API di Google Cloud Vision a quello di Spotify, permettendo quindi di avere subito lo streaming dell'album. Un ...

Ambra Angiolini a Mediaset : all’attrice è stata proposta Una nuova fiction : Ambra Angiolini dopo la Rai corteggiata da Mediaset: la rete le avrebbe proposto una nuova fiction Il flop di ascolti registrato in Rai ha costretto Ambra Angiolini ad abbandonare il palco di Cyrano prima del previsto. All’attrice però, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, sarebbe stato proposto un altro lavoro in TV. Un […] L'articolo Ambra Angiolini a Mediaset: all’attrice è stata proposta una nuova ...

Pioggia torrenziale - allerta rossa in Sardegna : si teme Una nuova alluvione | : Nell’Oristanese e in Gallura allerta rossa: scuole e parchi chiusi per precauzione. Si teme un’altra inondazione, come nel 2013

Pd sull'orlo del baratro : Fassino evoca Una nuova scissione : Piero Fassino non ha paura di pronunciare la parola che molti pensano ma che nessuno ha il coraggio di evocare: la scissione . Nelle ore drammatiche che precedono la direzione del Partito Democratico, ...