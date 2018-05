«Una civiltà davvero ' cosmopulita' non la puoi sporcare con l' odio»

È esistita Una civiltà industriale pre-umana sulla Terra : Un nuovo articolo lancia la provocazione: quali segni dovremmo cercare negli strati geologici per dimostrare l'esistenza di una civiltà altamente industrializzata precedente alla nostra? Le risposte partono dalle ipotesi su ciò che questi ultimi 300 anni di uso intenso delle risorse naturali e di distruzione dell'ambiente lasceranno dietro di sé. Una delle conclusioni più inquietanti tratte dagli scienziati che studiano l'Antropocene – l'epoca ...

Una tempesta solare potrebbe riportare la civiltà all'inizio dell'800 : Di che si tratta? Di una tempesta elettromagnetica come quella che, nel 1859 mandò in tilt i telegrafi di tutto il mondo. Ma con conseguenze ben più pesanti, scrive Roger Dube su The Conversation . ...