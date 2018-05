Una chiesa gremita per l' addio a Pamela Mastropietro

Papa : solo Una chiesa svincolata dal potere e dal denaro sa annunciare la fede : Roma, 5 mag. , askanews, 'Per andare bisogna essere leggeri. Per annunciare bisogna rinunciare. solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore. solo una Chiesa svincolata da potere e ...

Roma - l addio a Pamela in Una chiesa stracolma di donne. La famiglia 'Contro barbarie - vogliamo giustizia' : Centinaia di abbracci infiniti. Familiari, amici ma anche tantissime donne, mamme, ragazze sconosciute. Per Alessandra Verni, nel giorno dell'ultimo saluto a Pamela, a più di tre mesi dall'orribile ...

Roma - l'addio a Pamela in Una chiesa stracolma di donne. La famiglia : "Contro barbarie - vogliamo giustizia" : La bara bianca è arrivata nella chiesa di Ognissanti, in via Appia Nuova, accompagnato dai genitori, parenti e amici

Maltempo : crolla il controsoffitto di Una chiesa a Cagliari : Il controsoffitto dell’unico bagno della storica chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro a Cagliari, è crollato a causa di una infiltrazione d’acqua dovuta all’ondata di Maltempo che si è abbattuta negli ultimi due giorni in Sardegna. L’intelaiatura in cartongesso si è sbriciolata per diversi metri, rimanendo in parte appesa, e grandi pezzi di controsoffitto sono poi finiti sul pavimento. Per fortuna in quel ...

Nigeria - attacco con esplosivo in moschea : morti 28 fedeli | Granate contro Una chiesa nella Repubblica Centrafricana : Nigeria, attacco con esplosivo in moschea: morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa nella Repubblica Centrafricana Nigeria, attacco con esplosivo in moschea: morti 28 fedeli | Granate contro una chiesa nella Repubblica Centrafricana Continua a leggere

Attacco con granate a Una chiesa cattolica nella Repubblica centrafricana : almeno 15 morti : Attacco con granate alla chiesa cattolica di Nostra Signora di Fatima a Bangui, nella Repubblica centrafricana. Sono almeno 15 i morti nell'Attacco. Gli aggressori, appartenenti molto probabilmente ai miliziani islamici del distretto PK5, sono stati respinti dalle forze di sicurezza."La chiesa è stata circondata da uomini armati che hanno cominciato a sparare con armi e granate. Dici persone sono morte sul posto, incluso padre Albert ...

Granate contro Una chiesa nella Repubblica Centrafricana : nove morti : Un attacco con Granate è stato sferrato contro una chiesa cattolica a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. Il bilancio provvisorio parla di nove morti e decine di feriti. nella chiesa di Notre Dame ...

8xmille Chiesa cattolica : il progetto della Caritas diocesana 'Mensa Casa Nostra' di Cosenza è Una delle opere della campagna 'Chiedilo a ... : Un rivolo di quei 180 mila posti di lavoro e 7 miliardi persi ogni anno per l'aggressione delle mafie all'economia del Sud. Conclude il presidente 'Le opere di modernizzazione urbana, come l'...

“Mi stanno massacrando”. Lo sconforto di Rita Dalla Chiesa a un mese esatto dalla morte di Frizzi. La conduttrice racconta quello che le sta succedendo : “È Una vergogna!” : È passato un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi, da quel maledetto lunedì in cui l’Italia si è risvegliata con un amico in meno e una tristezza in più. Da allora se ne sono dette tante, parecchi hanno espresso il proprio rammarico e in tanti hanno pianto lacrime amare. Come dimenticare il volto devastato ma sobrissimo di Carlotta Mantovan, la moglie del conduttore; ma anche Rita dalla Chiesa, l’ex coniuge del presentetatore Rai. È ...

Lecce - scritte No Tap su Una chiesa : la digos individua e denuncia due anarchici : Lecce - La digos ha individuato e denunciato due persone ritenute responsabili di avere imbrattato, lo scorso 25 aprile, i muri della chiesa di Santa Lucia , a Lecce, con scritte offensive. Si tratta ...

Nigeria - attacco armato contro Una chiesa cattolica uccisi 2 sacerdoti e e 16 fedeli : Secondo VaticanNews un commando sarebbe entrato in azione subito dopo la celebrazione della messa nella parrocchia di St Ignatius, appartenente alla diocesi di Makurdi. Alcune abitazioni sono state date alle fiamme

Nigeria : attacco a Una chiesa - uccisi 2 sacerdoti e 16 fedeli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Nigeria - assalto in Una chiesa durante la messa : uccisi due preti e 17 fedeli : L'episodio nello Stato Nigeriano del Benue dove da tempo sono in corso scontri tra pastori nomadi, per lo più musulmani, e gli agricoltori, che sono prevalentemente cristiani.Continua a leggere

Nigeria - assalto in Una chiesa durante la messa : uccisi due preti e 17 fedeli : Nigeria, assalto in una chiesa durante la messa: uccisi due preti e 17 fedeli L’episodio nello Stato Nigeriano del Benue dove da tempo sono in corso scontri tra pastori nomadi, per lo più musulmani, e gli agricoltori, che sono prevalentemente cristiani.Continua a leggere L’episodio nello Stato Nigeriano del Benue dove da tempo sono in corso […]